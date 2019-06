Els presos polítics ja són de camí a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses

Els presos polítics ja són camí de les presons catalanes on ingressaran a l'espera de la sentència. Aquest migdia han arribat a Brians II on han fet el canvi de custodia policial, i ara ja són camí de Lledoners (Bages, Mas d'Enric (Tarragonès) i Puig de les Bases (Alt Empordà). Aquest és el moment en què arribaven a Brians, captat per la periodista Laura Herrero, de RNE.El trasllat dels presos va començar dilluns , quan van ser transferits en un autocar logotipat de la Guàrdia Civil de Soto del Real fins a la també madrilenya presó de Valdemoro, on van passar la nit. Dimarts va començar la segona fase d'aquest periple de dos dies fins a Catalunya. El Govern ha considerat que aquesta demora és un "càstig addicional" als presos.Pel que fa a les dones, Carme Forcadell i Dolors Bassa estan sent traslladades directament des de la presó madrilenya d'Alcalà Meco fins a Brians, abans de ser enviades a Mas d'Enric (Tarragonès), en el cas de Forcadell, i Puig de les Basses (Figueres) en el cas de Bassa.El procés de trasllat està sent similar al que es va desplegar el juliol del 2018, quan un cop acabada la instrucció del jutge Llarena van obtenir el permís per romandre en centres penitenciaris catalans. Hi van passar aproximadament set mesos abans que al mes de febrer el Suprem va ordenar el seu trasllat de nou a presons de Madrid amb motiu del judici oral.Ara fa un any Institucions Penitenciàries va reunir Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Sànchez, Cuixart i Forn -estaven a Soto del Real i Estremera- a la presó de Valdemoro, on van fer nit abans de ser traslladats al centre penitenciari de Zuera. A Forcadell i Bassa les va portar directament d'Alcalá-Meco a Zuera, on van fer parada tècnica. Tots van anar a parar a Brians 2, on van passar a estar sota custòdia dels Mossos, que els va traslladar alhora a Puig de les Basses i Lledoners.

