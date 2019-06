Els comuns i la CUP consideren «buit» el decret del Govern per limitar els lloguers

Ciutadans: "És un decret fake per assumir un rol victimista"

Limitar els preus dels lloguers, sí. Però no així. Aquest és el missatge que es desprèn de l'argumentació dels comuns i de la CUP per votar en contra del decret que ha portat aquest dimecres el Govern al Parlament. El vot d'aquests dos grups, que era clau perquè la iniciativa prosperés, tombarà la proposta de la consellera de Justícia, Ester Capella en considerar que es tracta d'un text "buit" i ineficient per fixar un topall als arrendaments."Donarem la batalla aquí i on calgui", ha afirmat la portaveu de Catalunya en Comú, Susanna Segovia, que ha acusat ERC, impulsora de la iniciativa, de buscar només el suport de Junts per Catalunya i d'aquells que van donar suport a la llei de desnonaments exprés i que "creuen en els drets de l'arrendador i dels fons voltors". Segovia ha insistit que es tracta d'un decret "buit i sense contingut" que no arregla la situació d'elevats preus i ha recorda que el Sindicat de Lloguers el va batejar com a "decret farsa". En aquest sentit, ha lamentat que no hagi estat consensuat amb les entitats i que sigui un text que, en realitat, "fa pessigolles" als fons voltors.Amb un to més conciliador, la CUP també ha criticat que el decret s'hagi fet a "esquenes de la ciutadania" i contempli massa excepcions i es basi en uns preus que són ja "desorbitats". La diputada Maria Sirvent, però, ha exhibit mà estesa al Govern per treballar en una nova proposta. "Els podem ajudar a limitar els preus, però no ho podem fer d'aquesta manera", ha assegurat la dirigent, que ha advertit que caldrà treballar tant amb les entitats com amb el grups que formen part de l'oposició.Tant el PSC com Ciutadans han assenyalat que el decret plantejat supera la regulació de l'àmbit competencial català, com adverteix el Consell de Garanties Estatutàries. El diputat de la formació taronja Manuel Rodríguez ha acusat el Govern ha titllat de "fals titular" la iniciativa del Govern i d'intentar duplicar una competència que correspon a l'Estat. "És un decret fake per assumir un rol victimista", ha sentenciat tot afegint que l'executiu català actua a base de decret com Pedro Sánchez. "No se l'empassa ni la CUP, i mira que és populista", ha dit.La diputada socialista Rosa María Ibarra, per la seva banda, ha defensat que cal abaixar les rendes del lloguer però no amb una regulació que trepitja les competències de l'Estat i que "no dona sortida" a l'increment dels preus. I el PP també ha assenyalat el conflicte competencial i ha critica que l'executiu català no hagi potenciat l'habitatge públic. "Han estat entretinguts en altres coses", ha etzibat la diputada Esperanza García.El Govern de la Generalitat és conscient que el decret llei per regular el preu dels lloguers és a punt de caure abans d'emprendre el tràmit parlamentari. La negativa de l'oposició a la iniciativa de l'executiu català -presentada en període electoral i que aquest dimecres se sotmet a debat al Parlament- ha fet que el projecte pateixi el perill d'estavellar-se. Per això, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha fet una última crida a Catalunya en Comú Podem i la CUP per facilitar la seva validació. Capella, impulsora del decret, ha demanat a les forces d'esquerres una abstenció per facilitar-ne la tramitació, acompanyada d'una advertència. "Si avui tomben aquest decret llei, qui creuen que ho celebrarà? Qui estarà content? Qui aplaudirà amb les orelles? Totes aquelles organitzacions que creuen que el mercat ho regula tot", ha expressat la consellera a la cambra catalana.Capella ha estat explícita en la seva intervenció. Conscient que Ciutadans, PP i el PSC s'oposen al decret, ha detallat a comuns i la CUP que també hi estan en contra el Banc d'Espanya, l'Autoritat Catalana de la Competència, Foment del Treball i la Cambra de la Propietat. "Moltes vegades parlem de la política de blocs. Això sí que ho és. Nosaltres tenim clar de qui volem estar al costat. Mai estarem al costat de Blackstone i del fons voltors", ha afirmat, tot dirigent-se als grups d'esquerres. "Si tomben el decret, es posen al seu costat. Qui els ha vist i qui els veu", ha insistit. "Sí que es pot. Si vostès volen, podrem. Si vostès no volen, no podrem", ha reblat per detallar la invitació a millorar el text. "No volem una adhesió incondicional. Els demano que s'abstinguin, ha afegit.En nom del Govern, la consellera de Justícia ha recordat que l'executiu havia d'actuar davant "la greu situació d'emergència habitacional". Només podem parlar de cohesió social si garantim el dret a l'habitatge. Si no posem límits a l'augment del preu del lloguer, l'habitatge mai serà un dret", ha expressat Capella, que ha posat dades a l'increment de preus. Ha recordat que el preu mitjà del preu del lloguer a Catalunya ha crescut un 29% en els darrers cinc anys, un augment que a Barcelona ja és del 38%. "Ni els salaris ni la capacitat adquisitiva s'ha incrementat igual", ha recordat.La consellera de Justícia ha criticat el contingut del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries , després que Ciutadans i el PSC hi recorreguessin. Per Capella, el Govern no pot acceptar que es limitin les seves competències després que l'Estat hagi renunciat a regular el preu dels lloguers. "Les institucions, al servei de les persones, no al revés", ha expressat la consellera, que ha obviat les discrepàncies entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC en relació al decret durant el període electoral.El decret preveu una modificació del llibre cinquè del codi civil català per poder limitar durant un període de cinc anys el preu dels lloguers en barris o ciutats amb greus deficiències d'habitatge assequible. De l'estira-i-arronsa entre ERC i JxCat se'n va derivar que la competència per regular els preus a Barcelona quedés en mans de l'Ajuntament i, a la resta de Catalunya, fos competència del Departament de Territori. A les zones que es determinessin com a afectades i tret de les excepcions fixades, l'arrendament no podria superar en més d'un 10% l'índex de referència fixat, que es calcula en base al preu mig actual de la zona a partir de les dades de l'Incasòl. Tot i això, la limitació només afectaria als nous contractes i no als ja vigents ni a les renovacions. En el cas de les noves obres o de rehabilitacions, es permet que se superi en un 20% la xifra estipulada pel preu de l'habitatge.

