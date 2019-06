Borrell renuncia a l'acta d'eurodiputat

El ministre d'Exteriors en funcions i candidat del PSOE a les eleccions europees, Josep Borrell, anunciarà aquest dimecres a les 15h que renuncia a l'acta d'eurodiputat que va aconseguir a les eleccions del 26 de maig, segons ha avançat eldiario.es Precisament en una entrevista a aquest diari Borrell va admetre que seria l'última campanya que encapçalaria, i va qualificar el 26-M com unes eleccions "diferents. "En els últims anys ha crescut molt el nacional populisme, l'antieuropisme d'extrema dreta i extrema esquerra, i és una ocasió per fer política en el sentit més noble de la paraula", explicava fa uns mesos.Al final, però, Borell no repetirà al Parlament Europeu. En donarà tots els detalls des de Brussel·les pocs dies abans que es constitueixi el Parlament Europeu, que ell va presidir entre els anys 2004 i 2007. Aquestes últimes setmanes, en plenes negociacions sobre el repartiment dels alts càrrecs europeus, el nom de Borrell havia sonat com a candidat a comissari de la UE.El 17 de juny Borrell va ser preguntat sobre quin lloc voldria ocupar a Brussel·les i es va limitar a respondre: “El camp dels desitjos és diferent de la realitat”. Amb la decisió de no recollir l'acta, i abans de es desencalli la investidura de Pedro Sánchez i es constitueixi un nou govern a Espanya, Borrell continuarà exercit com a responsable de la cartera d'Exteriors.

