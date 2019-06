Laia Estrada: «Volem entrar al govern de Tarragona, però no quan tot estigui engegat»

"Volem entrar a abans de l'estiu, des d'un principi i no quan tot estigui engegat"

Laia Estrada (Tarragona, 1982) és la portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Lamenta que encara no s'hagi produït una reunió a tres bandes amb ERC i En Comú Podem per poder entrar a govern i confia que poden arribar a una entesa per entrar govern. Celebra que s'hagi fet fora "la màfia" del govern del consistori i vaticina que l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros no acabarà el mandat.- Primer, tenim una sèrie de punts que volem contrastar i que no són exigències, sinó que són punts que garantiran el que s'ha dit, posar l'Ajuntament al costat de la gent, garantir el canvi, la transformació. Ara bé, creiem que s'ha de sotmetre al saló de plens el fet d'ubicar la pancarta a l'Ajuntament perquè estem parlant d'una qüestió de solidaritat i de la defensa de drets i llibertats, això no va de si un és més independentista que l'altre.- Exacte, estem d'acord i creiem que ha de ser així. Ens agradaria que es portés al ple del mes de juliol.- Partim de la premissa que no hi hauria d'haver cap problema. En altres ajuntaments on els comuns han estat governant, no hi ha hagut problema i aquí tampoc n'hi hauria d'haver cap però caldrà esperar al plenari.- Volem entrar a abans de l'estiu, des d'un principi i no quan tot estigui engegat. No volem entrar quan la maquinària ja estigui en marxa i el seu projecte polític ja estigui desplegat perquè llavors es farà difícil que nosaltres puguem tenir una incidència política en igualtat de condicions. Ara bé, de moment, encara estem a l'espera de fer la reunió a tres bandes amb comuns i ERC.- Si hi ha formacions polítiques que ideològicament estan més a prop de la CUP que d'altres són ERC i En Comú Podem. Tot i les diferències entre uns i altres, creiem que podríem estar a prop. Ara bé, la qüestió és que creiem que és fonamental que ens puguem asseure i posar damunt la taula els projectes polítics i parlar del contingut programàtic i la priorització dels punts i la manera d'entendre, i en com ha de ser l'entesa, és a dir, l'autonomia que tindrien les diferents forces polítiques des de les diferents àrees. Per tant, parlem de contingut del programa però d'organització.- Políticament sí, però, repeteixo, encara no ens hem reunit i no ho podem contrastar.

- Un cop es constati que hi ha entesa programàtica, si es produeix, les àrees que ens agradaria serien les que van en consonància amb la feina que hem desenvolupat des de la CUP durant aquests anys. Hem fet campanyes per qüestions mediambientals, per l'habitatge, tot el que té a veure amb l'Anella Verda, la denúncia de les Grans Runes i hem lluitat per la participació. És a dir, no volem fer-ho per les àrees professionals que representem les dues regidores de la CUP, sinó les que lliguen més amb la feina des de l'organització. Pensem que és on podem desenvolupar millor el nostre paper perquè ja ho tenim treballat i també tenim propostes per poder tirar endavant.- Aquesta pregunta l'hauria de respondre l'alcalde Ricomà, però nosaltres pensem que el govern és més fort amb 11 conselleres i consellers que amb nou. ERC ens va demanar la primera setmana després de les eleccions que entréssim a govern. El canvi requereix mans, energia i fortalesa i entenem que sí, que és més fort un govern i un projecte de canvi amb la CUP a dins. Ara bé, per la CUP no és prioritari entrar a govern sinó que ho és el fet de desenvolupar un paper que garanteixi la transformació a la ciutat. Si aquest paper l'hem de desenvolupar des del govern, ho farem des de dins i si no, des de l'oposició.- Doncs la CUP seguirà fent de CUP perquè nosaltres tenim la virtut de tenir una assemblea que ens fiscalitza a les dues regidores. En aquest sentit, estem molt tranquil·les perquè hi ha gent que estarà a fora vetllant perquè desenvolupem aquest paper d'agent catalitzador de la transformació que necessita la ciutat.- Pensem que hi ha qüestions que s'haurien de decidir no només al saló de plens sinó també mitjançant consultes vinculants, com podria ser la modificació del POUM i que s'hauria de poder decidir escoltant la ciutadania tarragonina. El fet que hi hagi un govern en minoria, que ara mateix és de nous, és un problema, evidentment. A banda, per nosaltres, el fet de plantejar-nos començar a conversar per poder entrar a govern, és com un acte de responsabilitat perquè seríem la formació en minoria dins d'un govern en minoria. És evident que no és la situació òptima.- La ciutat necessitava fer fora la màfia i no només era la forma de governar del PSC sinó que és en general la manera de fer política al servei d'uns quants en detriment de la majoria. I per tant, el primer pas per garantir que les decisions es prenen per al servei a la majoria de la població i per al seu benestar, era un primer pas però encara queda molt camí per recórrer i serà complicat. Quan es toquen els interessos dels poderosos, els poderosos responen.- Que hi hagi les bases d'una transformació sòlida. Entenem que en aquests quatre anys serà complicat revertir totes les dinàmiques que arrosseguem des de fa dècades, no només amb Ballesteros sinó també amb Nadal. S'han de tocar les tecles i les qüestions que garanteixin que el canvi que s'inicia sigui real, sòlid i d'un abast de llarg termini. Parlem de transparència, d'acabar amb l'opacitat, i de participació dels ciutadans en la presa de decisions.- La nostra és una croada, no només a Tarragona, sinó que la CUP ha desplegat una feina intensa per tal de poder recuperar el servei de la neteja a molts municipis perquè la partida més gran dels pressupostos va a parar a la neteja. Des de dins del govern és cert que tindríem més llibertat de moviment, potser, però recordem que el nostre suport a la investidura el vàrem proporcionar a canvi d'uns punts, entre els quals hi havia l'estudi de la viabilitat de la municipalització del servei de la brossa.- No. Creiem que Ballesteros i el PSC confiaven a poder mantenir l'alcaldia, salvar els mobles i sobretot perquè confiaven que les eleccions estatals els beneficiarien, com ha passat a molts municipis. Ara bé, cal destacar que si no ha estat així a Tarragona és per la feina de desemmascarar el veritable rostre del PSC a la ciutat i, en això, la CUP hi hem tingut un paper imprescindible.- No, pensem que es va presentar a l'alcaldia perquè al PSC no n'hi quedava una altra. En cas de no fer-ho, hauria suposat que acceptaven la derrota pel que fa a la finalització de la seva etapa i al projecte socialista. També creiem que si Ballesteros no s'hagués presentat, els resultats encara haurien estat pitjors. Dubtem que acabi el mandat però ara això és irrellevant, el que importa és la nova forma de governar la ciutat.

