VÍDEO Torra ironitza amb el «fugitiu» Rivera i els «fugats» de Ciutadans

#President @QuimTorraiPla: "Quin límit es marca el govern de l'Estat? Cap. Dos nits han hagut de tardar presos polítics per venir a Catalunya'. Què vol el govern espanyol per Catalunya, quina és la proposta? No hi ha manera, no ho sabem” #Parlament pic.twitter.com/yy9F791BsE — Govern. Generalitat (@govern) 26 de juny de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet servir la ironia per referir-se a la crisi de Ciutadans durant la sessió de control al Parlament. Després que Lorena Roldán, portaveu parlamentària de la formació taronja, carregués contra el "boicot" de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a les empreses no independentistes pel cercador de "consum estratègic", Torra ha assenyalat que l'únic boicot existent és el de l'Estat, i en aquest punt ha volgut parlar de la situació interna dels d'Albert Rivera.Al líder de Ciutadans, per exemple, l'ha definit com a "fugitiu", un terme que els dirigents del partit espanyolista acostumen a fer servir per referir-se a Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i exiliat a Bèlgica. Torra també ha situat com a "fugats" els membres de l'executiva que han sortit de Ciutadans en els últims dies, com és el cas de Toni Roldán o Javier Nart . "Més que Vamos Ciudadanos [lema utilitzat en la campanya electoral del 28-A per Rivera], ara és Nos vamos de Ciudadanos", ha apuntat Torra.La manera com s'han traslladat els presos polítics de Madrid cap a Catalunya ha indignat Torra, que ha considerat la durada del moviment -dos dies entre la sortida de Soto del Real i l'arribada a Lledoners, previ pas per Brians 2 - com una "indecència monumental" . "És una humiliació més", ha apuntat Torra en la sessió de control al Parlament en resposta a Miquel Iceta, cap de files del PSC, que li ha exigit que el Govern respecti la llei encara que s'hagi posat com a objectiu complir amb el lema "ho tornarem a fer" exhibit per Jordi Cuixart al Tribunal Suprem.Davant d'aquesta petició de complir amb l'ordenament legal vigent, Torra ha preguntat a Iceta quins "límits" es marca el govern espanyol a l'hora d'actuar amb Catalunya, i ha estat aquest el moment en què ha retret la manera com s'està produint el trasllat d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Quim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Cuixart. El president també ha demanat a Iceta que el PSOE plantegi exactament quina és la seva proposta política per a Catalunya. Segons ell, en les negociacions de principis d'any no va quedar mai clar què posa damunt la taula Pedro Sánchez."El poble de Catalunya, en les tres últimes eleccions, s'ha expressat de forma rotunda. Creiem que s'ha de respectar escrupolosament la voluntat del poble de Catalunya. Se li ha de donar la veu sempre a la ciutadania. És l'únic límit que ens marquem", ha apuntat el dirigent independentista quan el líder del PSC li ha reclamat que no es desmarqui de la llei. De fet, Iceta ha arrencat la pregunta referint-se al fet que ahir Junts per Catalunya (JxCat) i ERC van votar diferent a la mesa del Parlament a l'hora d'admetre a tràmit una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la declaració d'independència.Torra ha apuntat que cadascú -poder executiu i poder legislatiu- "compleix" amb la seva funció, de la qual cosa Iceta n'ha deduït que el president avala la decisió de la cambra de no admetre a tràmit la ILP. "No es poden prendre acords fora de la legalitat. Fora de la legalitat no hi ha camí. L'engany i l'autoengany porten a frustració. Li demano que es comprometi a actuar en el marc de la llei, només així es pot servir als interessos de la societat catalana", ha recalcat el màxim dirigent del PSC.

