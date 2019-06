El colpidor desglaç a l'Àrtic, anomalia o tendència?

Fa uns dies es feia viral la fotografia d’uns gossos tirant d’un trineu per aigües de Groenlàndia, quan ho havien de fer sobre gel. Va ser una anomalia o entra en una tendència? El maig d’enguany, el glaç de l’Oceà Àrtic ha estat inferior al que s’esperava en gairebé dues vegades i mitja la península Ibèrica. Les mesures meteorològiques mitjanes es fan prenent la mitjana de les tres dècades anteriors. També va ser inferior en 240.000 quilòmetres quadrats al rècord mínim anterior del mes de maig de 2016.



@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD