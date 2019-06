La manifestació de la Diada dibuixarà un estel a la plaça Espanya per exigir unitat

L'objectiu és la independència, i la ciutadania no s'ha de desviar d'aquí. Aquest és el missatge que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) intentarà transmetre durant la Diada d'aquest proper Onze de setembre, amb una nova mobilització que posarà l'accent en aquesta fita política, des de la unitat estratègica. Per això, i segons han avançat aquest dimecres en roda de premsa, la gran manifestació se celebrarà a la plaça d'Espanya, des d'on es dibuixarà un estel simbòlic que traslladarà les seves puntes als diversos carrers que hi desemboquen.“Enguany el que afegim a la reivindicació de l’Onze de setembre és un inici de resposta a la pregunta de com assolim la independència”, ha explicat la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie. I és que, en aquest camí, ha dit, és “absolutament necessària” la unitat estratègica entre partits, però també “des de la diversitat”. La plaça d’Espanya, per tant, serà “el punt d’unió” on la ciutadania i els partits s’han de “posar d’acord” en l’objectiu comú de la independència, que se suma al context de repressió i a l'espera de la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem.La manifestació, ha precisat la també membre de l’Assemblea Carla Soler, tindrà el punt central a la plaça d’Espanya, però la gent es repartirà a través de diferents carrers com el de la Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina. Amb la imatge de tothom omplint aquestes vies, ha explicat, la voluntat és “mostrar que la gent, tot i que vingui de llocs diferents i de punts diversos, s’entén i arriba a un punt concret”.La tria de la plaça d’Espanya, ha afegit, ha estat purament estratègica com a punt ben comunicat i envoltat de diversos carrers grans amb capacitat i visibilització. En qualsevol cas, Soler ha puntualitzat que la mobilització no serà només a la plaça, sinó que contemplarà la suma de totes les vies que hi finalitzen: "La manifestació és a la plaça Espanya i a tots els carrers que l'envolten".L’altra novetat que l’ANC ha anunciat és el color de la samarreta que es posarà a la venda per aquesta Diada i que, segons ha precisat Paluzie, ajuda a finançar l'activitat de l'Assemblea durant tot l'any. La samarreta serà blau turquesa, i porta dibuixada una estrella al mig com a símbol d’independència. A la part del darrere, han indicat, s’hi pot veure una brúixola per aclarir el rumb i demostrar que l’independentisme sap on va.Durant les vuit manifestacions de la Diada organitzades per l’ANC des del 2012, ha recordat Paluzie, s’han aportat diverses idees força per mobilitzar la ciutadania en favor de la independència i el dret a l'autodeterminació. L’any passat, ha rememorat, es va usar la metàfora de la muntanya per explicar com, des de la creació de l’Assemblea, s’havien aconseguit “moltes fites” rellevants.Enguany, però, i després dels fets de l’1 d’octubre i l’etapa marcada pel judici, el missatge ha de ser més clar que mai, ha dit. En una clara crítica als partits, la presidenta de l’entitat els ha demanat que treballin per superar les febleses que van impedir culminar el procés l’any 2017. I malgrat que la unitat estratègica sola no és garantia de res, ha reconegut, “sí que és necessària”. “Sense ella, segur que no l’encertarem”, ha assegurat Paluzie, que ha posat l'accent en la necessitat de treballar conjuntament per enfortir l’independentisme i superar el 50% dels vots en unes properes eleccions al Parlament de Catalunya.Montse Ortiz, vocal de la junta d’Òmnium Cultural, –entitat que dona suport a la mobilització, conjuntament amb l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)-, ha remarcat la necessitat de participar en la Diada, sobretot en “aquests moments de repressió, persecució de la dissidència i vulneració de drets més fonamentals”. A les portes de la sentència del judici a la democràcia, ha afirmat, “la millor manera de reivindicar els drets és exercint-los”, i citant el president de l’entitat, Jordi Cuixart, ha assegurat que els catalans aquest 11 de setembre “ho tornaran a fer”.El president de l’AMI, Josep Maria Cervera, ha demanat que el món municipalista també s'impliqui en el procés cap a la independència. “Tenim presos i exiliats, i hem d’aprofitar totes les oportunitats per mostrar el nostre suport i explicar al món la injustícia a la qual estem sotmesos”, ha declarat. Per això, Cervera ha instat els nous alcaldes i regidors sorgits de les urnes en les darreres municipals que s’impliquin en la defensa de la democràcia, ja que “el món municipal és una peça clau del procés”.

