VÍDEO Un home circula amb cadira de rodes per la Ronda Litoral

Un home circulant amb cadira de rodes per la Ronda Litoral, en sentit Besòs, a l'alçada del Port de Barcelona. Aquestes són les imatges que s'han fet virals avui a la xarxa, després que La Vanguardia en difonés el vídeo, que es va enregistrar ahir dimarts. La cadira de rodes, encara que en aquest cas tingui motor elèctric, no es considera un vehicle a motor i per tant no podem parlar de conductor, sinó de vianant, tal com recull TV3 Malgrat el risc evident i la sorpresa que han provocat aquestes imatges, l'article 121 del Reglament General de Circulació contempla l'opció que algú que transiti en cadira de rodes amb o sense motor, a velocitat del pas humà, pugui circular per la calçada si no hi ha voral i sempre que ho faci adoptant "les precaucions corresponents".Aquí podeu veure el vídeo que ha difós La Vanguardia.

