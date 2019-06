CUP i comuns retreuen a Torra l'aval del Govern al macrocomplex d'oci de Hard Rock

Crítiques de la CUP i Catalunya en Comú Podem al president de la Generalitat, Quim Torra, per l'aval del Govern al macrocomplex d'oci de Hard Rock Entertainment World Vila-seca i Salou. Les dues formacions han retret a Torra que es destinin recursos públics a la compra dels terrenys del projecte, propietat de Caixabank. El president català ha defensat que no es destinarà "ni un euro públic" a la compra del solar -ha detallat que aquesta despesa l'assumirà Hard Rock- i ha recordat que el projecte és "essencial" per al Camp de Tarragona. Torra hi ha posat xifres: 1.559 milions d'euros d'inversió i 12.000 llocs de treball en la fase de construcció.La CUP ha retret al president de la Generalitat que el seu executiu assumeixi "el risc d'operacions urbanístiques especulatives amb diner públic". "Aquest és el model de país que vol, un país que potencia el joc com a model de negoci?", ha qüestionat la diputada Natàlia Sánchez. Torra ha puntualitzat que la Universitat Rovira i Virgili ha emès un informe favorable al projecte i ha recalcat que el macrocomplex d'oci és "estratègic" per al territori. "Vam fer bé o no vam fer bé quan vam tirar endavant PortAventura?", ha recordat el president català per argumenta la idoneïtat de la nova inversió. "Vull un país viu, un país en el qual la gent es pugui guanyar la vida des del territori", ha afegit.Al seu torn, la diputada Jéssica Albiach ha exposat a Torra tot el que podria fer el Govern amb 120 milions d'euros, el cost dels terrenys en els quals s'edificarà el macrocomplex d'oci. La diputada dels comuns ha detallat que, amb els mateixos recursos, l'executiu podria congelar tarifes transport públic, duplicar els ajuts al lloguer o multiplicar per set les polítiques d'infància. "Que aquests diners, en lloc d'anar a parar a un casino, es destinin a habitatge públic", ha afirmat Albiach, que ha retret a Torra que impulsi el "capitalisme d'amiguets" i li ha demanat aturar l'"operació de la vergonya".El president català, que ha insistit, que no es destinaran recursos públics a la compra dels terrenys, ha respost al grup parlamentari dels comuns que la principal beneficiària del "capitalisme d'amiguets" ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Torra ha citat com els "fons voltors" han finançat la campanya de Manuel Valls, que va cedir els vots per fer Colau alcaldessa. "Lliçons, les justes", ha dit a Albiach.

