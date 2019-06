Tot el que has de saber per celebrar l'orgull LGTBI a Barcelona

Tarda

- 17h:



- 18.30 h: Espectacle de titelles amb Clara Algaba al vestíbul de TMB de pl. Universitat.



Nit

- A les 00.30 h, al carrer Sepúlveda, 185: el MR GayPride'19.



- De 23 a 3 de la matinada: Si després del pregó encara hi ha ganes de marxa, Brilli Star Pride al carrer Aribau, 52.



- Si no et convenç, des de les 00.30 a les 3 de la matinada també tindrà lloc la Fesra Meem&Boxer, al carrer Muntaner, 11.



- I també de 00.30 a 5.45 h del matí, al carrer Balmes número 32 tindrà lloc el Dijous Handbag Pride. Itziar Castro als premis Feroz Foto: Europa Press

Dijous 27 de juny- 17h: El pregó, a càrrec de l'actriu catalana Itziar Castro (pl. Universitat). Després de l'acte inaugural, Mueveloreina (el duet format per Karma Cereza i Joaco J Fox) serà l'encarregat de posar punt final a la nit amb bona música.- 18.30 h: Espectacle de titelles amb Clara Algaba al vestíbul de TMB de pl. Universitat.- A les 00.30 h, al carrer Sepúlveda, 185: el MR GayPride'19.- De 23 a 3 de la matinada: Si després del pregó encara hi ha ganes de marxa, Brilli Star Pride al carrer Aribau, 52.- Si no et convenç, des de les 00.30 a les 3 de la matinada també tindrà lloc la Fesra Meem&Boxer, al carrer Muntaner, 11.- I també de 00.30 a 5.45 h del matí, al carrer Balmes número 32 tindrà lloc el Dijous Handbag Pride.

Divendres 28 de juny



Matí

- 11 h: Des de les 11 del matí fins les 20 h, els més petits podran gaudir de les atraccions al Pride Kids, al Village Pride Barcelona (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat).



Tarda

- 16 h: Tallers artístics al Pride Kids (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat).



- 17 h: De 17 a 19 hores tindrà lloc l'activitat de "Pinta Cares". A les 17 també començarà la gimcana infantil, el taller de ciència i el bàsquet amb Panteres Grogues. Tot això al Pride Kids (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat).



- 18 h: Concert de Pep López al Village Pride (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat) i contacontes amb Briggita Lamour.



- 19 h: Twerk & booty Dance i l'actuació de La Maga Patricia al Village Pride (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat). També a les 19 hores tindrà lloc la Cursa de Talons a l'escenari del Pride Barcelona (Av. Reina Maria Cristina).



- 19.30 h: Barcelona Drag Exhibition a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina).



Nit

- Des de les 20 fins les 3.30 del matí, el People Gay Pride, al carrer Villarroel, 71.



- De 20.30 h a 2 de la matinada, la Festa Pride Barcelona a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina), amb els concerts d'Eleni Fureira, La Prohibida, Melody, Soraya, Ladilla Rusa, Rebeka Brown i Glitch Gyals.



- De 21 a 3.30 de la matinada: Carita Bonita (c/Balmes, 69).



- 21.30 h: Disco Party Orgull LGTBI a la plaça Reial.



- De 23 a 3 del matí: Sky Pride Barcelona Opening al carrer Aribau, 33.



- Des de mitjanit i fins les 6 del matí, el The Dirty Beach Pride Party a la rambla de Catalunya, 4; fins les 8 del matí el Tanga Pride Special Party (c/Tarragona, 141) i Cuenca Club a la sala Tango (c/Diputació, 94). I des de les 00.30 fins a les 3 del matí, el Divendres d'Estriper al c/ Diputació, 174.





- 11 h: Des de les 11 del matí fins les 20 h, els més petits podran gaudir de les atraccions al Pride Kids, al Village Pride Barcelona (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat).- 16 h: Tallers artístics al Pride Kids (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat).- 17 h: De 17 a 19 hores tindrà lloc l'activitat de "Pinta Cares". A les 17 també començarà la gimcana infantil, el taller de ciència i el bàsquet amb Panteres Grogues. Tot això al Pride Kids (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat).- 18 h: Concert de Pep López al Village Pride (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat) i contacontes amb Briggita Lamour.- 19 h: Twerk & booty Dance i l'actuació de La Maga Patricia al Village Pride (Av. Reina Maria Cristina/ Pl. Universitat). També a les 19 hores tindrà lloc la Cursa de Talons a l'escenari del Pride Barcelona (Av. Reina Maria Cristina).- 19.30 h: Barcelona Drag Exhibition a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina).- Des de les 20 fins les 3.30 del matí, el People Gay Pride, al carrer Villarroel, 71.- De 20.30 h a 2 de la matinada, la Festa Pride Barcelona a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina), amb els concerts d'Eleni Fureira, La Prohibida, Melody, Soraya, Ladilla Rusa, Rebeka Brown i Glitch Gyals.- De 21 a 3.30 de la matinada: Carita Bonita (c/Balmes, 69).- 21.30 h: Disco Party Orgull LGTBI a la plaça Reial.- De 23 a 3 del matí: Sky Pride Barcelona Opening al carrer Aribau, 33.- Des de mitjanit i fins les 6 del matí, el The Dirty Beach Pride Party a la rambla de Catalunya, 4; fins les 8 del matí el Tanga Pride Special Party (c/Tarragona, 141) i Cuenca Club a la sala Tango (c/Diputació, 94). I des de les 00.30 fins a les 3 del matí, el Divendres d'Estriper al c/ Diputació, 174.

Dissabte 29 de juny



Matí

- 11 h: Concert d'El Pot Petit a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina); des de les 11 fins a les 20 hores, el Pride Kids amb atraccions al Village Pride Barcelona (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat); des de les 11 fins a les 14 hores, tallers artístics al Pride Kids.



- 11.30 h: Taller de ciència i bàsquet amb Panteres Grogues, al Pride Kids (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat). Des d'aquella hora i fins a les 13.30, també tindrà lloc l'On the other side of skin al parc de Montjuïc.



Tarda

- 17 h: Concentració pre-manifestació&Party al parc de les Tres Xemeneies (av. Paral·lel, 52).



- 18 h: Manifestació de l'Orgull LGTBI, des del parc de les Tres Xemeneies fins a l'escenari del Pride BCN (av. Reina Maria Cristina, passant per plaça Espanya).



- 19.30 h: Lectura del manifest a l'escenari del Pride. A la mateixa hora, hi haurà el Magic Qality Musical Festival al Village Pride (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat).



- 20 h: Festa de clausura a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina), amb les actuacions de Karina, Tamta Inna, Vengaboys, Chenoa, La terremoto i Merche.



Nit

- 22.30 h: Fun&Sex Pride closing party al Berlín Dark (passatge de la Puntera, 18).



- Des de mitjanit fins a les 8 del matí: YASS! Party a la sala Safari Disco Club (c/Tarragona, 141)



- Des de l'una del matí fins a les 8 hores, Melón Party Pride a la Sala Ethniko (passeig Joan de Borbó, 74).





- 11 h: Concert d'El Pot Petit a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina); des de les 11 fins a les 20 hores, el Pride Kids amb atraccions al Village Pride Barcelona (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat); des de les 11 fins a les 14 hores, tallers artístics al Pride Kids.- 11.30 h: Taller de ciència i bàsquet amb Panteres Grogues, al Pride Kids (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat). Des d'aquella hora i fins a les 13.30, també tindrà lloc l'On the other side of skin al parc de Montjuïc.- 17 h: Concentració pre-manifestació&Party al parc de les Tres Xemeneies (av. Paral·lel, 52).- 18 h:, des del parc de les Tres Xemeneies fins a l'escenari del Pride BCN (av. Reina Maria Cristina, passant per plaça Espanya).- 19.30 h: Lectura del manifest a l'escenari del Pride. A la mateixa hora, hi haurà el Magic Qality Musical Festival al Village Pride (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat).- 20 h: Festa de clausura a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina), amb les actuacions de Karina, Tamta Inna, Vengaboys, Chenoa, La terremoto i Merche.- 22.30 h: Fun&Sex Pride closing party al Berlín Dark (passatge de la Puntera, 18).- Des de mitjanit fins a les 8 del matí: YASS! Party a la sala Safari Disco Club (c/Tarragona, 141)- Des de l'una del matí fins a les 8 hores, Melón Party Pride a la Sala Ethniko (passeig Joan de Borbó, 74).

Ara sí! Ja tenim cartell 🔝🔝🔝🔝

Per un orgull autònom i anticapitalista!

Tota la programació del #28JAutònom aquí⤵️ pic.twitter.com/YOT77YuOFx — 28J AUTÒNOM BCN (@28jautonom) 13 de juny de 2019

Una de les imatges de l'exposició central del cicle Foto: LGBT Community Center National History Archive (Cedida)

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor

El Pride -dia de l'Orgull LGTBI- ja és aquí. Durant aquest dijous, divendres i dissabte, Barcelona acull nombroses actuacions, una manifestació i moltes activitats que recordaran el 50è aniversari de la revolta d'Stonewall , on un grup de persones LGTBI va plantar cara a la policia de Nova York i va desembocar en l'alçament i organització del col·lectiu.Un any més, Barcelona reivindicarà la llibertat sexual, la diversitat, el respecte, la tolerància i l'amor amb un reguitzell d'activitats que engloben des de concerts (com els d'Eleni Foureira, Karina, Soraya, Melody i Chenoa), una manifestació (29-J), exhibicions, tallers i espectacles per a tots els públics. Amb el lema "We Are Family", aquest és el programa de l'edició del Pride 2019, que està dedicada a les famílies LGTBI i precisament busca visibilitzar la diversitat dins d'aquestes. Però el Pride Barcelona no és l'única proposta per celebrar el dia de l'orgull...