VÍDEO Els presos polítics ja són a Lledoners

Els presos polítics ja són a la presó de Lledoners. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han arribat al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, a les 15.10h en dues furgonetes, una de blanca i una de vermella, i entre importants mesures de seguretat i una gran presència mediàtica.A l'entorn del centre penitenciari i a la carretera d'accés s'hi han aplegat molts independentistes que han volgut donar suport als presos amb rètols, clams i xiulets. Els Mossos d'Esquadra, però, han limitat l'accés de vehicles fins a la porta, i els congregats s'hi han hagut d'acostar a peu. Els presos polítics han arribat a Lledoners des de la presó de Zuera, a l'Aragó , on han passat la nit després de sortir dimarts de Soto del Real. Entremig, al centre penitenciari Brins 2 s'ha fet el canvi de custòdia de la Guàrdia Civil als Mossos d'Esquadra, que han estat els encarragats de fer aquest últim tram fins a la presó bagenca. Les dones han d'arribar al Puig de les Basses (Figueres), en el cas de Dolors Bassa, i Mas d'Enric (El Catllar), en el cas de Carme Forcadell, directament des de Madrid.A partir d'ara, els presos polítics aniran al mòdul d'ingressos, on seran identificats mitjançant l'empremta dactilar, seran sotmesos a una revisió mèdica, podran trucar a les seves famílies i aniran destinats en cel·les individuals als mateixos mòduls on van romandre ingressats des del 4 de juliol del 2018 fins a l'1 de febrer, quan van ser traslladats a Madrid per assistir a les sessions del judici davant el Tribunal Suprem.En el cas dels presos homes, aniran directament al mòdul 2 de Lledoners, sense passar la nit al mòdul d'ingressos, ja que es considera un retorn als respectius centres d'origen, i no un primer ingrés.Amb els presos polítics a Lledonars, l'ANC i Òmnium han convocat per aquest mateix dimecres al vespre, la primera concentració d'aquesta nova etapa amb els presos a Catalunya. A les 8 del vespre, el camp de Lledoners, situat a la part de darrere de la presó, acollirà la convocatòria per fer arribar la "benvinguda" als presos i acompanyar Joan BonaNit en la seva salutació a 3/4 de 9, que tornarà a ser diària a partir d'ara.A banda de la salutació diària de Joan BonaNit, els responsables de Música per la Llibertat ja han confirmat que cada diumenge a les 8 del vespre tocaran peces a la mateixa esplanada de Lledoners.

