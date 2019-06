Aquests són els nous membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català

L'Acadèmia del Cinema Català celebra aquesta setmana els seus dos actes de l'equador de l'any: aquest dimecres es fa el nomenament de sis nous membres d'honor (Carme Elias, Assumpta Serna, Jordi Cadena, Hermann Bonnín, Elena Jaumandreu i Pere Sallent) i dijous l'onzena edició de la Festa d'Estiu.



En la seva línia de recuperació i reivindicació del patrimoni cinematogràfic català, l'Acadèmia enguany ha triat Terrassa, un dels platós de cinema més importants del sud d'Europa, incorporada el 2017 a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en l'apartat cinematogràfic. Traslladant-hi les seves dues cites estiuenques, l'Acadèmia contribueix a amplificar l'aposta única de Terrassa pel patrimoni cinematogràfic, que l'ha convertit en l'única de l'estat espanyol amb aquesta distinció i una de les tretze a tot el món.

Sis nous Acadèmics d'Honor

La Casa Alegre de Sagrera, una joia modernista que ha estat escenari de diversos rodatges, acull dimecres 26 de juny a les 12 h el nomenament dels sis nous Membres d'Honor de l'Acadèmia. La distinció ha reconegut des del 2009 una cinquantena de professionals de diversos àmbits de la nostra indústria cinematogràfica.Enguany les cineastes Isabel Coixet i Sílvia Munt, el director de teatre Joan Lluís Bozzo, l'actriu Maria Ribera, l'actor Octavi Pujades i la muntadora Ana Pfaff, amb vincles personals i professionals amb els nous Acadèmics d'Honor, participaran com a glossadors de l'acte, que també inclourà actuacions de la vocalista Laura Simó, acompanyada del pianista Francesc Capelles, dos noms vinculats al Festival de Jazz de Terrassa, i que serà conduït per la periodista Elisenda Pineda.En la seva llarga trajectòria professional, alterna la direcció́ i interpretació́ de teatre i cinema amb càrrecs públics en l'àmbit cultural, al capdavant d'institucions com l'Institut del Teatre o La Seca-Espai Brossa. Com a director teatral ha posat en escena obres de Valle-Inclán, Txèkhov, Federico García Lorca o Joan Maragall, entre molts d'altres. La seva heterogènia filmografia com a actor de cinema arrenca el 1987 amb La senyora, dirigida per un altre membre d'honor, Jordi Cadena. Va ser distingit amb el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre el 2003 i el Premi Nacional de Cultura del CONCA el 2013. L'actriu Maria Ribera, bona amiga d'Hermann Bonnín, repassarà la seva carrera.Director, guionista i productor, va ser un dels fundadors del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya. El 1975 crea la productora Ona Films, juntament amb Pepón Coromina. La senyora (1987) li donaria l'èxit comercial i el renom internacional, i el 1988 dirigiria un dels seus títols més emblemàtics, És quan dormo que hi veig clar. Després vindrien Els papers d'Aspern (1991), Els passos perduts (2008), Elisa K (2010), codirigida amb Judith Colell i guanyadora del Premi especial del Jurat al Festival de San Sebastián, La por (2013) i L'Amant del silenci (2016). Va rebre el Premi Nacional de Cultura el 2011 juntament amb Judith Colell. Sílvia Munt glossarà el cineasta, que la dirigiria en una pel·lícula clau per l'actriu i directora, Els papers d'Aspern.Ha compaginat el teatre i el cinema amb la mateixa excel·lència. Inicia la seva carrera teatral el 1974 amb La señorita Julia, sota la direcció d'Adolfo Marsillach i debuta al cinema el 1978 amb L'orgia, de Francesc Bellmunt. Al llarg de la seva vida ha actuat sota les ordres d'Isabel Coixet, Pere Portabella, Jaime de Armiñán, Emilio Martínez-Lázaro, Pedro Almodóvar, Javier Fresser o Carlos Vermut, entre molts d'altres. Ha participat en emblemàtiques produccions de televisió com Anillos de Oro o Turno de oficio i ha posat la veu a Demi Moore, Daryl Hannah o Sigourney Weaver. Isabel Coixet glossarà aquesta bona amiga, protagonista del seu bateig en la direcció teatral (84 Charing Cross Road).Inicia la seva carrera molt jove com a ajudant del seu pare, un dels primers muntadors d'Espanya, i aviat seria la cap de muntatge dels Estudis Chamartín de Madrid. Amb 28 anys, Orson Welles la incorporaria com a muntadora a Espanya de Campanades a mitjanit. El resultat esdevindria la pel·lícula preferida de Welles, qui diria de Jaumandreu que era "la millor muntadora del món". La seva filmografia inclou títols emblemàtics com Los golfos (1960) de Carlos Saura, Las Vegas, 500 millones (1968) d'Antonio Isasi Isasmendi o Interior roig (1983) d'Antoni Anglada. La muntadora Ana Pfaff descobrirà l'extraordinària tasca d'aquesta veterana companya d'ofici.És un dels grans empresaris cinematogràfics catalans, tercera generació d'una família que inauguraria el 1944 el primer cinema a Cerdanyola, el Kursaal, un cinema petit que Pere Sallent posteriorment convertiria en una de les primeres multisales del país, important crispetes fetes al moment, posa-gots a les butaques i sofàs regulables. El 2010 obriria el complex Full Cinemes, a Cornellà (avui Kinépolis), multisala líder al país en nombre d'espectadors i referent mundial de so. Destaca la seva capacitat d'adaptar-se a tots els canvis de consum audiovisual, des del VHS fins a les plataformes VOD. L'actor cerdanyolenc Octavi Pujades glossarà el seu paisà.Debuta al teatre i al cinema el 1978 i entra a formar part de la companyia Dagoll Dagom, durant el seu exitós muntatge Antaviana. Poc després s'instal·la a Madrid, on treballa amb Carlos Saura, Pedro Almodóvar o Bigas Luna. Títols com Orquídea salvaje (1989) de Zalman King, Las cien y una noches (1995) d'Agnès Varda o les mítiques sèries de televisió Crime Stories i Falcon Crest fan d'Assumpta Serna una de les actrius catalanes de més projecció internacional. Actualment combina la interpretació amb la docència al Centre Professional de la Fundació First Team. El director Joan Lluís Bozzo glossarà l'actriu, amb qui compartiria els primers anys de la companyia Dagoll Dagom.

