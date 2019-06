​Alejandro Fernández deixa la presidència del PP de Tarragona per dedicar-se al de Catalunya

Alejandro Fernández deixarà aquest dimecres la presidència del PP de Tarragona per dedicar-se íntegrament a la presidència del partit a Catalunya, càrrec que ostenta des del novembre de l'any passat. Segons ha avançat el diari Ara , avui es farà efectiva una decisió que Fernández tenia presa abans de les eleccions, però que va quedar endarrerida per les dues convocatòries de comicis, les estatals i després les municipals. L'encara president del PP de Tarragona compaginava des del novembre passat els dos càrrecs.Ara, el PP de Tarragona quedarà en mans d'una gestora, que el comanarà fins que es triï un substitut per a Fernández. La delegació tarragonina del partit celebrarà aquesta tarda un congrés extraordinari per fer efectiva la dimissió de l'encara president.

