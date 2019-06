Aquests són els mòbils que ja no podran utilitzar WhatsApp

Canvis a WhatsApp que afectaran un gruix considerable d'usuaris. Tota aquella gent que tingui mòbils vells es poden veure obligats a deixar d'utilitzar el popular servei de missatgeria instantània. Tal com recull El País , les versions més antigues d'Android no podran fer servir WhatsApp a partir del febrer de 2020, però la mesura també afectarà diversos models d'iPhone i, d'aquí uns dies, de Windows Phone.Quines versions deixaran de tenir l'aplicació? Segons la companyia, els models amb un sistema operatiu anterior a Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) i els iPhone que s'hagin quedat en la versió iOS 7 o anteriors. Això es tradueix en què aquella gent que tingui un Samsung Galaxy S3, un Galaxy Nexus de Google o un Xperia S de Sony i no hagi actualitzat el sistema operatiu, no podrà utilitzar WhatsApp a partir de l'any que ve. Pel que fa iPhone, això afectarà principalment aquells que encara utilitzin un iPhone 3G, 3GS o iPhone 4.Però les que s'han de preocupar més són els usuaris de Windows Phone, perquè WhatsApp deixarà de funcionar en aquests dispositius a partir de l'1 de juliol, segons fonts citades per El País.

