​El PP només tindrà homes a la Diputació de València

El Partit Popular no tindrà cap dona diputada a la Diputació de València després que l'alcalde de Benavites, Carlos Gil, hagi guanyat la votació de designació de diputat a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sagunt, segons informa el Diari la Veu . Per tant, Paz Carceller, l'alcaldessa de Puçol i la candidata que va designar la gestora del partit a la demarcació de València, queda fora de la diputació.La Junta Electoral de Zona de Sagunt va convocar dissabte passat els edils del PP que havien obtingut en aquest partit judicial l'acta de regidor perquè votessin aquest dimarts qui hauria de ser el diputat provincial davant la falta d'acord que existia.Aquesta decisió de la Junta es va produir arran de l'escrit que va presentar l'alcalde de Benavites, Carlos Gil, que afirmava que havia demostrat que comptava amb més avals que l'alcaldessa de Puçol. Gil va presentar la candidatura per a diputat provincial, però la gestora del partit a la demarcació de València va designar Paz Carceller. Ara, el Partit Popular comptarà amb vuit diputats i cap representació femenina.

