RAC1 manté el lideratge i Catalunya Ràdio continua a l'alça

RAC1 manté el lideratge absolut a la ràdio catalana amb 862.000 oients i tanca la temporada a dalt de tot un any més. Catalunya Ràdio, per la seva banda, consolida la seva tendència de creixement (malgrat caure respecte l'EGM del trimestre passat) i acaba el curs amb 622.000 oients, segons l'Estudi General de Mitjans que s'ha fet públi avui.El programa més escoltat de la ràdio en català continua sent El Món a RAC1, imbatible amb 656.000 oients. D'altra banda, El Matí de Catalunya Ràdio aconsegueix 489.000 oients i retalla lleugerament la distància amb el programa de Jordi Basté, malgrat caure respecte l'EGM del trimestre passats.Al migdia, l’humor de RAC1 no té rival: La competència aconsegueix 220.000 oients i La segona hora, que no continuarà el curs que ve, arriba als 146.000. Pel que fa als informatius, ell'escolten 70.000 oients mentre que el Primer toc en té 57.000. A Catalunya Ràdio, el Catalunya migdia es manté com l'informatiu líder de la franja i fa la segona millor xifra d'audiència amb 144.000 oients diaris.La tarda continua sent del Versió RAC1, amb 246.000 oients, mentre queen té 131.000. D'altra banda, l'Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio millora les seves xifres i arriba als 133.000 oients mentre que el Popap també creix i se situa en els 76.000 oients diaris.El vespre és per a la informació. El No ho sé arriba als 98.000 oients mentre que el Catalunya vespre n' obté 64.000. A la nit, els esports manen i el Tu diràs de RAC1 arriba als 105.000 oients.El Via lliure fa història en aquest EGM i fa la millor audiència del programa amb 551.000 els dissabtes i 529.000 els diumenges. A Catalunya Ràdio, El suplement i el Tot gira tamb´e pugen. El primer arriba als 317.000 oients els diumenges mentre que el programa esportiu n'obté 185.000 els dissabtes.D'altra banda La primera pedra de RAC1 aconsegueix 26.000 oients els diumenges; el 14/15 n'aconsegueix 65.000; el Primer toc, 40.000; el Superesports arriba als 257.000 i el Tu diràs, 125.000. El, aconsegueix 8.000 oients els dissabtes i Amb molt de gust, 49.000 els diumenges. Els dissabtes, el RAC1ncentrats arriba als 77.000 oients i eln'obté 34.000.Solidaris, de Catalunya Ràdio, és líder els dissabtes en la seva franja amb 69.000 oients, mentre que Un restaurant caníbal a Berlín, que reivindica que la gastronomia és cultura, arriba als 29.000 oients diaris.En resum, RAC1 es manté com l'emissora més escoltada a Catalunya, seguida de Catalunya Ràdio. A molta distància hi ha la Cadena SER, la Cope i Onda Cero.

