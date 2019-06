L'assemblea del Comú de Lleida avala entrar al govern de la Paeria

El Comú de Lleida formarà part del nou govern de la Paeria. L'assemblea celebrada aquest dimarts ha avalat la proposta d'entrar a l'executiu local juntament amb ERC i JxCat.La formació s'ha passat dies buscant punts programàtics de trobada amb els dos partits independentistes, una feina que ha estat valorada pels membres de l'assemblea, que han acceptat per consens l'entrada a govern.L'assemblea s'ha iniciat amb la presentació de l'informe per part de la comissió negociadora, que ha valorat que el resultat de les trobades s'ajustava plenament als requisits que s'havien establert en la darrera assemblea. Posteriorment hi ha hagut un torn de preguntes per resoldre dubtes i un ampli debat sobre els pros i contres de cada escenari. Donat que no s'ha arribat a un consens, l'assemblea ha votat i ha aprovat amb 32 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions el consens plantejat. D'aquesta manera, Sergi Talamonte i Elena Ferré seran regidors del govern de Pueyo . Talamonte serà el tercer tinent d'alcalde i regidor d'habitatge i transició energètica i Ferré ho serà de participació i lluita contra la Corrupció.

