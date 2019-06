Joan BonaNit i Música per la Llibertat tornen a Lledoners

Un cop acabat el judici de l'1-O, les entitats i plataformes sobiranistes del Bages i, per extensió, de la Catalunya Central, han començat a definir el calendari davant l'imminent retorn dels presos polítics a la presó de Lledoners, aquest dimecres sobre el migdia Reprenent la rutina que es va trencar el passat 1 de febrer quan els presos van ser traslladats a Madrid amb motiu del judici al Tribunal Suprem, Joan BonaNit iniciarà aquest mateix dimecres la seva salutació diària des de l'altiplà del camp posterior de Lledoners, i seguirà fent-la cada vespre a 3/4 de 9 mentre els líders del procés continuïn al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, segons ha explicat ell mateix aUna altra de les activitats que es reprendran serà la que portaven a terme els protagonistes de la Música per la Llibertat. Els músics tocaran cada diumenge a les 8 del vespre des del mateix punt i procuraran que cada setmana hi hagi alguna novetat quant a intèrprets.Les altres activitats s'acabaran d'ultimar en els propers dies, quan la dinàmica dels diferents moviments torni a posar-se en marxa després d'aquesta aturada de gairebé 5 mesos.Per començar, aquest dimecres l' ANC i Òmnium han convocat a les 8 del vespre per acompanyar Joan BonaNit en la seva salutació i donar la benvinguda als presos polítics

