Les millors estrenes de sèries d'aquest estiu

L'estiu ja és aquí. Suor, calor, platja, ulleres de sol, encara més suor... i una gran quantitat de noves sèries. Les plataformes de streaming no s'aturen ni en època estival i presenten un seguit de novetats, tant de ficcions que s'estrenaran per primer cop com de noves temporades, que s'han d'aprofitar cadascuna d'elles.Des dehem volgut recopilar les més importants, les més destacades i aquelles més innovadores per a confeccionar una llista molt variada de sèries: per a tots els gustos, condicions i plataformes. Noves temporades molt esperades -Stranger Things o La Casa de Papel- o estrenes de sèries -Carnival Row o The Boys-. Aquesta és la llista completa per a un estiu serièfil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor