Els vetos creuats pels lideratges dificulten la refundació de JxCat

Sectors del PDECat assenyalen que Artadi està "amortitzada" després dels resultats a Barcelona; Buch exhibeix de portes endins els anys com a alcalde i president de l'ACM

Dirigents del PDECat no descarten l'escenari d'una trencadissa amb JxCat si Puigdemont "vol imposar estructura i lideratges" de portes endins

De totes les qüestions que sobrevolen la refundació de Junts per Catalunya (JxCat), n'hi ha una de nuclear: els lideratges. No només els que comandaran el partit, sinó també aquells que tindran responsabilitats institucionals i, molt especialment, la persona triada com a cap de cartell a la Generalitat. Segons diverses fonts consultades per, els perfils que s'han de posar al capdavant de les sigles i el futur candidat o candidata a la presidència generen vetos creuats entre els sectors implicats en la negociació. Les pugnes entre totes les ànimes postconvergents, que provenen des dels inicis del PDECat, segueixen condicionant les negociacions per repensar l'espai.En les últimes hores, l'entorn de Carles Puigdemont està promovent dos noms per liderar la nova etapa. Es tracta d'Elsa Artadi, cap de files a l'Ajuntament de Barcelona, i de Laura Borràs, exconsellera de Cultura i ara al capdavant dels diputats de JxCat al Congrés. Són dues dirigents de la màxima confiança de Puigdemont -les va promoure personalment, amb el suport majoritari del consell nacional del PDECat , per liderar les llistes de la formació a Barcelona i a Madrid, acompanyant Quim Forn i Jordi Sànchez, respectivament- i també gaudeixen de bona relació amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Borràs i Artadi, de fet, formaven part de la cuina de decisions de Palau.Això era abans que fessin el salt a l'Ajuntament i a Madrid després d'obtenir uns resultats no del tot reeixits: el tàndem Forn-Artadi va obtenir només cinc regidors , la meitat dels de Xavier Trias l'any 2015, i la dupla Sànchez-Borras va veure's doblada pels quinze diputats obtinguts per Oriol Junqueras . Dirigents implicats en les negociacions per la banda del PDECat assenyalen que els resultats no les "avalen" per assumir els màxims lideratges de JxCat, encara que Puigdemont les promogui, i els més bel·ligerants assenyalen que l'exconsellera de la Presidència ja està "amortitzada".Artadi, a banda, va trencar el carnet del PDECat abans de la campanya electoral del desembre del 2017 - les causes mai ha estat del tot esclarides -, i això genera rebuig en sectors del partit. Els partidaris de les dues dirigents destaquen que no militen en cap partit i que això pot fer "encara més creïble" l'aposta de renovació que propugna Puigdemont, centrat ara en enviar una proposta per estructurar el partit a Artur Mas i David Bonvehí. L'expresident de la Generalitat i el president del PDECat, que mantenen contacte diari, estan a l'expectativa i també tenen els seus candidats En el cas del partit, l'únic que s'ha postulat oficialment és el conseller d'Interior, Miquel Buch. Exalcalde de Premià de Mar i expresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Buch té fet un "diagnòstic" sobre cap on ha d'anar el partit, i està a disposició de Puigdemont, Mas i Torra per posar-se al capdavant de JxCat, com li demanen des de fa mesos sectors del PDECat . El conseller, que hauria de deixar el Govern si assumís el lideratge de la formació, assegura que està disposat a "bastir ponts" entre tots els sectors, segons indiquen fonts consultades per. El mateix Mas, per exemple, no veu amb mals ulls el seu nom, tot i que encara hi ha debat.La possibilitat que hi hagi eleccions al Parlament en el curt o mig termini fa que la refundació de JxCat també tingui a veure amb qui elabora les llistes al Parlament. Puigdemont, com en els comicis del 21-D i en el cicle electoral que va venir després, o bé de forma col·legiada dins del partit? Hi haurà primàries per escollir cap de cartell a la Generalitat? Són dues preguntes que sobrevolen l'espai postconvergent, on hi ha una sèrie de noms que es donen pràcticament per fets en les travesses internes. Un d'ells és el de Borràs, promogut per Puigdemont i amb experiència al capdavant d'una campanya electoral, i l'altre és el de Marc Castells, com explicava dilluns aquest diari Castells és alcalde d'Igualada i president en funcions de la Diputació de Barcelona, i forma part de la fornada municipal que va arribar al poder el 2011. "Hem de triar algú que estigui disposat a picar pedra des de l'oposició", manté un dels dirigents implicats en les negociacions. El batlle igualadí compta amb el suport de Mas, que calibra les forces internes i posa el termòmetre en tots els sectors. També hi ha sectors que promouen el nom de Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, que és proper a Josep Rull però a qui no tot l'entorn del dirigent empresonat veu amb simpatia.Calvet, segons dirigents consultats que segueixen de prop els seus moviments, "va a totes". Forma part del nucli dur decisori de la refundació juntament amb Meritxell Budó, consellera de la Presidència. Una altra membre del Govern que apareix en les travesses de futur és Àngels Chacón, titular d'Empresa i propera a Bonvehí. Tampoc es pot oblidar el nom de Mas, que no es descarta però prioritza les tasques internes per evitar la trencadissa entre sectors. Un escenari, el del divorci entre el PDECat i JxCat, que hi ha membres de la direcció del partit que no descarten. Especialment si Puigdemont "vol imposar estructura i lideratges", segons remarquen de portes endins.

