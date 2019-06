VÍDEO Polèmica per la crema d'un ninot del jutge Marchena durant la revetlla a Lleida

Hem cremat al Marchena 🤣🤣🤣 Li ha caigut lo cap 🤣🤣🤣 Mireu el vídeo. pic.twitter.com/xIEaHusNyI — Patrícia 🎗️💛✊🚜🌠🌹 (@Volemrepublica) June 24, 2019

Un ninot que simbolitzava el jutge Marchena ha estat cremat durant la revetlla de Sant Joan al barri de Cappont de la ciutat de Lleida. La crema s'emmarca en una iniciativa impulsada pel col·lectiu cultural de Cappont amb el suport d'Òmnium i ANC, que assegura que la crema de Marchena s'ha fet juntament amb altres obres de veïns i artistes de Lleida que després de ser exposades han passat per les flames.Totes les obres s'han cremat menys una, que ha estat indultada. El comitè apunta que l'organització d'aquesta foguera-falla tenia la voluntat de cremar "la repressió, les injustícies i la negació dels drets".El vídeo ha estat compartit a les xarxes i ha rebut crítiques per part de desenes d'usuaris. En el clip es veu la figura d'un home clavat en un mur i amb les paraules "Supremo" just al seu darrere.

