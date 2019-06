Acaba sense acord la nova trobada entre Sánchez i Iglesias per la investidura

La nova reunió entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias a la Moncloa ha acabat sense acord, segons confirmen fonts socialistes. Des de Ferraz asseguren que el líder de Podem no es mou de "l'exigència" d'un govern de coalició mentre que el president en funcions li proposa un govern de cooperació en tres àmbits: programàtic, parlamentari i institucional. Tot i incorporar-se la novetat d'una comissió de seguiment del possible acord de governabilitat, la reunió no ha servit per avançar en les posicions.Les mateixes fonts apunten que els d'Iglesias no descarten votar en contra de la investidura però el PSOE manté que al juliol Pedro Sánchez es sotmetrà a la votació sigui amb l'acord de Podem o sense. Tanmateix, destaquen que la reunió ha estat "cordial" i que ha durat una hora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor