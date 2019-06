La direcció de comunicació d'Esade, a Madrid

La tardor de 2017, en ple procés, les principals empreses del país van canviar la seu social, fos per voluntat pròpia o per pressions de la Moncloa o la Zarzuela. Altres es van quedar a Barcelona però amb el pas del temps n'hi ha que han anat desviant part dels seus centres de decisió a la capital espanyola. És el cas d'Esade, la prestigiosa escola de negocis fundada a la capital catalana el 1958 i adscrita com a centre universitari a la Ramon Llull.Fa uns mesos Esade ha fet canvis al departament de comunicació i ha incorporat una nova responsable, María Díaz , que treballa des de Madrid i hi resideix. Segons explica ella mateixa, si convé, es desplaça "a Barcelona, Madrid i diferents ciutats internacionals a les quals tenim activitat o de les que rebem alumnes". Esade defensa que la direcció de comunicació és encara a Barcelona, però els fets...Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de Ferran Casas , subdirector de

