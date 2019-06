Dos membres del PP competiran per liderar Societat Civil Catalana

Societat Civil Catalana (SCC) celebrarà demà una assemblea en què elegirà una nova directiva. Josep Ramon Bosch, que es va fer càrrec de l'entitat després de la crisi que va travessar a finals de l'any passat , deixa la presidència després d'haver-la pacificat. Malgrat que s'ha fet un gran esforç per consensuar una junta integradora, finalment hi hauran dues llistes en competició: la de l'historiador i exdiputat del PP al Parlament Fernando Sánchez Costa, que apareix com el més proper a la línia de Bosch, i la que encapçala Sixto Cadenas, un històric membre de SCC. Es dona el fet que tots dos pertanyen al PP.Segons fonts de Societat Civil, la diferència principal entre les dues candidatures és que Sánchez Costa ha congregat el suport de socis propers al PSC i d'independents, mentre que darrera de Sixto Cadenas s'han alineat més membres del PP i de Ciutadans.Bosch deixa una entitat estabilitzada després de la crisi viscuda arran de l'acusació d'irregularitats comptables que va recaure en l'anterior junta. En aquell moment, les tensions entre els diversos partits constitucionalistes també es va reproduir en l'interior de Societat Civil. Bosch va encarregar dues auditories que aclareixen la situació comptable. D'altra banda, es va elaborar un full de ruta que rebutja els missatges polaritzadors i busca una posició moderada enmig del conflicte polític.Les declaracions conciliadores de Bosch -que s'ha mostrat favorable a la normalització lingüística i a un possible indult en cas de condemna als presos polítics- també han generat la irritació d'un corrent minoritari de socis . Ara s'obre una nova etapa en què les forces vives de l'entitat volen superar la crisi viscuda el 2018.

