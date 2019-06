Un periodista de NacióDigital, guardonat als Premis de Comunicació Tarragona 2019

Un periodista de NacióTarragona , edició territorial de, rebrà un guardó en la VII edició dels Premis de Comunicació Tarragona 2019, organitzats pel diari La República Checa. Jonathan Oca rebrà el premi en la categoria de "Periodisme Digital".El lliurament dels reconeixements als millors comunicadors de l'any tindran lloc el divendres, 28 de juny, a les 18.45 hores al Teatret del Serrallo, a Tarragona, durant una gala solidària a favor de la Muntanyeta.En aquesta edició, l'organització ha introduït alguns canvis. Ha decidit instaurar les categories Premi Internacional, Periodista D.O. Tarragona, Premsa cultural i Periodista revelació. El jurat, presidit per Patrícia Anton, es va reunir en dues ocasions per presentar els seus candidats, valorar, discutir les candidatures i, posteriorment, votar i elegir els guardonats.Durant la gala benèfica, pujaran a l'escenari del Teatret, en qualitat de guardonats els següents professionals de la comunicació: El fotògraf Ramon Segú Chinchilla (Trajectòria); el periodista de TAC12 Jordi Murtró (Revelació); el dibuixant José Manuel Álvarez Crespo, Napi (Premsa gràfica); La Tertulieta d'Onda Cero (Premi Cultural); Núria Riu (Transparència); la periodista de RNE Pilar Ribas (Premsa Radiofònica); el corresponsal a Tarragona deJonathan Oca (Periodisme Digital); el periodista del Diari de Tarragona Marc Libiano (Premsa Esportiva); el consultor de comunicació i periodista Jordi Salvat (2.0); la periodista de TV3 Núria Solé (Periodisme D.O. Tarragona); el cap de premsa del Parlament de Catalunya Josep Escudé (Premi Nacional de Comunicació) i el president de Mediapro, Jaume Roures (Premi Internacional).Els membres del jurat han acordat també concedir una Menció Especial al departament de comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona, liderat per Santiago Grimau, per l'atenció i facilitats donades a les desenes de periodistes que es van encarregar de fer la cobertura mediàtica de la Beatificació del Dr. Marià Mullerat i Soldevila i de l'acte d'ordenació de Joan Planellas com a Arquebisbe de Tarragona. Núria Solé rebrà el Premi Periodisme DO Tarragona.Durant la gala, que serà presentada pel periodista Oliver Márquez. Durant la celebraració, es farà un homenatge pòstum al periodista torrenc Xavi Zaragoza, que va traspassar el passat 11 de maig, amb només 34 anys.El jurat de l'edició d'enguany està format per Andrea Mazzanti (empresària); Patrícia Anton (directora comercial Casino de Tarragona); Cindy López (coach); Francesc Pintado (president de l'Associació d'Empresaris d'Hoteleria de la Província de Tarragona); Maria Checa (psicòloga clínica); Virgínia Morcillo (empresària i rotària); Joaquim Nolla (president Col·legi Farmacèutics); Noelia Silvero (periodista Constantí Ràdio); Faustino Herreros (àrea de comunicació de la Guàrdia Civil); Ricard Checa (periodista), Maria Pinyol (àrea de comunicació dels Mossos d'Esquadra) i Víctor Canalda (advocat i professor universitari).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor