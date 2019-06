Txell Bonet reclama la llibertat dels presos: «El trasllat no és el que ha demanat l'ONU»

Ens trobem al Palais des Nations de Ginebra, a l'acte que hem organitzat conjuntament amb @Eurolang: "La violació dels drets de llibertat de reunió pacífica i d'associació a l'Estat espanyol". Els ponents són Duncan McCausland, Dominique Nogueres i @txellbonet pic.twitter.com/0PDUwEdC0T — Òmnium Cultural (@omnium) 25 de juny de 2019

La parella del president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha recordat que el trasllat dels presos a centres penitenciaris catalans "no és el que ha demanat el grup de treball de l'ONU ". En declaracions als mitjans des de Ginebra, on ha participat en un acte en paral·lel a la sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, Bonet ha recordat que aquesta mesura "no és cap concessió", sinó "el que marca la llei"."A mi el trasllat no em serveix de res", ha lamentat, recordant que el que volen és l'alliberament dels líders independentistes en presó preventiva, tal com ha demanat el Grup de Treball contra les Detencions Arbitràries de Nacions Unides . Preguntada sobre la futura sentència, Bonet ha assegurat que no vol pensar-hi i que "qualsevol cosa que no sigui l'absolució" li semblarà "injust". "La millor manera d'encarar aquest procés tan complex és no pensar en el futur i treballar des del present", ha dit.

