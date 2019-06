L'oposició en ple votarà en contra del decret de limitació del lloguer

Tots els partits de l'oposició al Parlament -Ciutadans, PSC, comuns i la CUP- votaran en contra del decret llei del Govern que planteja limitar el preu del lloguer i demanen que l'Executiu retiri aquesta iniciativa del ple de la cambra que se celebrarà aquest dimecres i dijous, en el qual s'ha de votar el decret. Així ho han manifestat els grups de l'oposició en rodes de premsa i comunicats, de manera que previsiblement el ple del Parlament rebutjarà validar aquest decret, perquè només compta amb el suport de JxCat i ERC, que no tenen majoria absoluta a la cambra i necessiten el suport d'algun altre grup.El cap de files de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha explicat que s'oposen al decret per l'"absoluta il·legalitat" del seu contingut, com creu que deixa clar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que va declarar inconstitucional part del decret. També s'ha referit al dictamen del CGE el diputat del PP Santi Rodríguez, que ha recordat que l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) també rebutja aquest decret, per la qual cosa, tenint en compte la "unanimitat que ha desplegat en conjunt de la societat i en el Parlament" en rebuig de la proposta, considera que el Govern hauria de retirar-lo.La socialista Eva Granados ha recriminat la falta de diàleg al Govern per elaborar el decret i ha subratllat que té problemes tant de forma com de contingut, perquè ho veu insuficient per regular el preu del lloguer: " No sé que persegueix el Govern . No sé si volen fer el mateix discurs amb els no-pressupostos per dir que tot és culpa de Madrid o tot és culpa de l'oposició".Per part dels comuns, el seu portaveu, Susanna Segovia, ha retret al Govern no haver treballat amb les entitats socials aquest decret i ha alertat que, tal com està plantejada la iniciativa, podria ser "perjudicial" per al preu del lloguer a Catalunya, per la qual cosa ha exigit a la Generalitat retirar el decret i apostar per fer una proposta que gaudeixi dels suports necessaris tant al Parlament com en la societat.Finalment, la CUP ha sostingut en un comunicat que el decret exclou la majoria d'habitatges i ha advertit que "amb aquesta normativa es posa un topall basat en la bombolla i que no correspon als ingressos de la població".

