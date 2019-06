Òmnium denuncia pressions del PP i Ciutadans arran de la campanya «Ho tornarem a fer»

Òmnium Cultural ha denunciat una operació mediàtica promoguda per PP i C’s per desacreditar la campanya impulsada fa uns dies "Ho tornarem a fer ", que defensa la llibertat d'expressió, mobilització i el dret a vot dels catalans, de la mateixa manera que es va fer durant el referèndum, després que el judici de l'1-O al Tribunal Suprem hagi quedat vist per sentència.Durant els últims dies, en la campanya s'han difós missatges a través de 25 autobusos de l'àrea de Barcelona, en pantalles LED situades als accessos de la ciutat i en 185 cartells tipus OPI al transport públic. I en aquest sentit, han recordat des d'Òmnium, el fil conductor de la campanya és la reivindicació dels drets civils i polítics. Per això, ha manifestat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, és "incomprensible" que la reivindicació "generi malestar a qualsevol demòcrata", ja que es reivindiquen els drets dels ciutadans, "pensin el que pensin".Segons ha recordat Mauri, tant Òmnium com el seu president, Jordi Cuixart, seguiran "compromesos amb la defensa dels drets fonamentals". I d'aquesta manera, tal com el mateix Cuixart va recordar durant el torn d'última paraula al suprem, "ho tornarem a fer", ha dit.

