Marc Giró aterra a RAC1 per substituir «La segona hora»

📌RAC1 fitxa Marc Giró per presentar el nou programa dels migdies, 'Vostè primer'. https://t.co/YOdiGIGGYD — RAC1 (@rac1) 25 de juny de 2019

RAC1 ja té substitut per al programa La segona hora, dirigit i presentat per Quim Morales. Aquesta nova temporada, la franja dels migdies de 13h a 14h serà territori de Marc Giró. L'editor de moda i showman, actualment a l'Està Passant de TV3, presentarà el programa Vostè primer. El projecte, d'humor, està produït amb la col·laboració d'El Terrat, productora d'Andreu Buenafuente. La segona hora era un producte de Minoria Absoluta. Segons ha anunciat RAC1 aquest mateix dimarts , Giró es posa al capdavant d'un programa d'humor "irònic, irreverent i àcid". La seva forta personalitat serà la pedra angular del projecte, el qual es reforçarà amb diversos col·laboradors i una gran participació dels oients. "Tractaran des de temes universals fins a la més rabiosa actualitat o qualsevol altra cosa que els passi pel cap", detalla l'emissora.La relació entre Giró i RAC1 ja fa temps que dura. En l'actualitat, el nou cap de cartell col·labora setmanalment en el programa Versió RAC1 de Toni Clapés. També ha participat durant diverses temporades a El Món a RAC1, pilotat per Jordi Basté.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor