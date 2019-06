Teresa Giménez Barbat: «Els tretze anys de lideratge de Rivera són una anomalia»

"Vox no ha de ser l'aliat natural de Ciutadans"

"Rivera mereix les acusacions de cesarista"

"Puigdemont, Junqueras i Comín són uns delinqüents, aquí coincideixo amb Rivera"

Teresa Giménez Barbat és una de les damnificades d'Albert Rivera i un testimoni de la crisi que està vivint Ciutadans . Sap el pa que s'hi dona. Fa uns mesos, una trucada nocturna d'una assistenta d'Albert Rivera li va comunicar que li estaven buscant lloc en el número 12 de la llista a Estrasburg. Aleshores va decidir renunciar a anar a les llistes. Llicenciada en Antropologia i Història de l'Art per la UB, escriptora, va ser una de les intel·lectuals que va impulsar el naixement de Ciutadans, abans d'entrar a militar a UPyD. En les eleccions europees del 2014, va ser elegida eurodiputada del partit de Rosa Díez. Quan UPyD va entrar en caiguda lliure, es va acostar a la formació taronja, tot i mantenir-se com a independent.ha parlat amb ella.- Jo he estat eurodiputada dins de Ciutadans, però no he militat al partit ni he participat en les reunions de l'executiva. És un moment en què s'han de prendre moltes decisions. Entenc molt bé la dificultat d'entendre's amb el PSOE, pels pactes de Pedro Sánchez amb els separatistes, que ha estat un desastre. Però aquesta negativa a qualsevol possibilitat d'entesa amb els socialistes no és una bona idea.- S'havia d'haver intentat posar condicions al PSOE. Fer una oferta amb punts establerts, ni que fos per passar la pilota als socialistes. Aquesta estratègia triada no l'entén molta gent.- Amb el PSOE i el PP. Vox no ha de ser l'aliat natural de Ciutadans.- La culpa també serà de Sánchez perquè ell podria rebutjar-ho. Però aquest home això ja ho ha fet abans. Amb la moció de censura va pactar amb el pitjor de cada casa. Ell vol el poder de totes les maneres. Ara, jo penso que se li hagués hagut de fer una proposta clara, reflexionada, amb uns punts irrenunciables per part de Ciutadans.- Jo crec que he estat fent una tasca interessant a Brussel·les, des del comitè de Cultura i Educació. He portat personalitats intel·lectuals prestigioses, com Richard Dawkins o Steven Pinker, de nivell internacional. M'ha sabut greu que mai s'interessessin per aquesta feina. Ara mateix soc a Dublín, per una intervenció al Trinity College de Dublín sobre el paper de les agències científiques europees en les decisions polítiques. Jo volia donar una altra dimensió a l'activitat política, portant veus del món de la filosofia i la raó.- Mai, ni Rivera ni la gent del seu voltant. Una vegada em va dir: "Ja m'han dit que fas coses que estan molt bé". L'únic que em va dir.- Ni ell ni ningú rellevant de la direcció em va dir res. Hagués entès que m'haguessin dit que ells optaven per una determinada línia diferent. Però que m'ho diguin personalment. Un dia, a la nit, em va trucar una assistent oferint-me ser al número 12 de la llista. Ho vaig interpretar com un menyspreu per mi. Vaig triar no ser a les llistes. Els partits funcionen així, però jo pensava que el meu era diferent.- Ciutadans va néixer amb un esperit renovador, no de dretes, però sembla que ha fet seguidisme dels partits que abans deia que estaven passats de moda. Però jo crec que el partit és fort. El que ha de canviar és el lideratge del partit, sigui amb altres persones o modificant determinades actituds. Continuo pensant que Ciutadans encara pot donar molt a la societat.- Porta tretze anys, i això és una anomalia perquè es van agafant mals costums. Les crítiques que ha rebut aquests dies de ser cesarista se'ls ha merescut. Ell no ha facilitat que sorgissin nous lideratges al partit.- Jo no crec en teories conspiranoiques.- Això està en mans de la justícia, però espero que això no passi. Per mi, aquests senyors han fet molt de mal a Catalunya i per mi són uns delinqüents. El que penso d'ells és molt dolent. No es pot imaginar la por i angúnia que vam sentir molts el 6 i 7 de setembre del 2017. Són delinqüents clarament. Si trobessin alguna martingala per entrar al Parlament, molts catalans se sentirien frustrats. Però jo crec que això no passarà.- No, aquí estic del tot d'acord amb Rivera. Aquí el partit no m'ha decebut.

