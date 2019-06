Consulta aquí la llista íntegra dels 50 millors restaurants del món

La llista més esperada -i temuda- pels xefs de màxim nivell del planeta ja és pública. La revista britànica Restaurant Magazine ha anunciat aquest dimarts, en una gala a Singapur, el seu rànquing The World's 50 Best Restaurants , que inclou dos establiments catalans en el top-20 : els barcelonins Disfrutar (9) i Tickets (20).La cita anual més potent del sector gastronòmic mundial ha coronat l'establiment francès Mirazur com el millor del planeta. I, a més dels dos catalans, inclou quatre restaurants bascos: Asador Etxebarri, a Axpe (número 3), Mugaritz, de Sant Sebastià (7), Azurmendi, de Larrabetzu (14), Elkano, de Getaria (30) i Nerua, de Bilbao (32). Cap altre establiment de l'Estat ha estat inclòs en el rànquing.En el llistat destaca la presència, en llocs destacats, d'establiments en països que tradicionalment havien estat exclosos de les rutes de l'alta gastronomia, amb dos establiments peruans (Central i Maido) i dos danesos (Noma i Geranium) en el top-10. Tamjbé hi ha presència d'establiments de Mèxic, Colòmbia, Tailàndia, Rússia o la Xina en el top-50.El restaurant Disfrutar, obert el 2014, el regeix el trio de xefs Oriol Castro, Mateu Casañas and Eduard Xatruch, tots tres amb experiència prèvia al més alt nivell culinari del món: van ocupar llocs de responsabilitat a la cuina d'El Bulli de Ferran Adrià, fins al tancament del local el 2011.La llista s'ha conegut aquest dimarts en una gala a Singapur. Com explica el portal especialitzat Gastroeconomy, la llista del 50 millors restaurants del món va néixer l'any 2002 com a projecte de la revista britànica Restaurant Magazine. El que primer era una senzilla publicació s'ha convertit avui en la cita anual més potent del sector gastronòmic global.A més dels dos locals catalans la llista inclou quatre restaurants bascos: Asador Etxebarri, a Axpe (número 3), Mugaritz, de Sant Sebastià (7), Azurmendi, de Larrabetzu (14), Elkano, de Getaria (30) i Nerua, de Bilbao (32). Cap altre establiment de l'Estat ha estat inclòs en el rànquing.El Celler de Can Roca no és a la llista en què hi apareix el restaurant Disfrutar perquè la revista organitzadora, Restaurant Magazine, ha canviat les normes i, des d'aquesta edició del certamen, en queden exclosos les cuines que en alguna ocasió han ocupat el número 1 del rànquing. Tanmateix, el restaurant dels germans Roca entrarà a formar part d'una categoria premium, anomenada ”Els millors dels millors”​.

