Per què el Celler de Can Roca no està enguany entre els millors restaurants del món?

Premi gros per la restaurant Disfrutar de Barcelona, que ha estat coronat pel prestigiós rànquing The World's 50 Best Restaurants com el novè millor establiment del món . El primer lloc de la llista està ocupat pel francès Mirazur. Més enllà dels premiats, pot sobtar que no aparegui el Celler de Can Roca entre els guardonats, un restaurant que no falla mai en les llistes de premiats. Ara bé, aquest fet té una explicació.El restaurant gironí no hi és perquè la revista britànica Restaurant Magazine ha canviat les normes i, des d'aquesta edició del certamen, en queden exclosos les cuines que en alguna ocasió han ocupat el número 1 del rànquing. Tanmateix, el restaurant dels germans Roca entrarà a formar part d'una categoria premium, anomenada "Els millors dels millors".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor