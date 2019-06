La CUP votarà en contra del decret per limitar el preu del lloguer

La CUP-Crida Constituent votarà en contra del decret del Govern dels preus del lloguer de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i n'ha demanat la retirada de l'ordre del dia del ple de dimecres. La formació anticapitalista considera que l'índex de referència de la Generalitat és en base el de l'actual mercat i no al de la realitat de la població.De fet, els anticapitalistes assenyalen que els preus actuals són "irreals" i fruit d'una inflació a causa de la bombolla en el lloguer. A més, critiquen que el decret estableix que el preu es pot incrementar un 10 % o un 15% per sobre d'aquest índex, "per sobre d'uns preus ja inflats". Respecte d'això, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha ofert "mà estesa" al Govern per a poder regular els preus del lloguer i fer que baixin. "Farem tot el possible per demanar una iniciativa legislativa que compti amb les entitats i el consens del món local i dels grups parlamentaris", ha afegit.La formació també ha subratllat que aquesta regularització contempla moltes excepcions i per tant, la majoria d’habitatges queden exclosos d’aquest reglament. Lamenten que el decret no contempli cap sanció en cas d’incompliment de la llei. "No existeix cap mesura administrativa per fer efectiva la regularització dels preus, fet que deixa als llogaters en un desemparament legal en cas que els propietaris superin el topall", ha destacat Sirvent.La CUP ha reclamat que el Govern es posi a treballar amb la ciutadania i els col·lectius en defensa del dret de l'habitatge per a regular els preus del lloguer en base als ingressos de la població i "per garantir l'accés a aquest dret universal i d’obligat compliment". "Aquest decret fa un efecte totalment contrari al que diuen que pretén", ha criticat la diputada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor