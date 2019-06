Els catalans gastem 220 euros més a l'any en menjar que la resta de l'Estat

Catalunya és el segon territori de l'Estat on més es gasta en alimentació, segons dades de l'Informe de Consum 2018 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació , que s'ha fet públic aquest dimarts. Segons aquest estudi, els catalans van destinar 1.717,53 euros per persona i any a aquest apartat de les despeses domèstiques, només per darrere del País Basc, on la despesa va ser de 1.762,34, notablement per sobre de la mitjana estatal, que se situa en 1.497,13 euros.Segueixen en la llista Galícia (1.625,09) i Astúries (1.606,74), i la tanquen Castella-la Manxa (1.343,78), Andalusia (1.332,44) i Extremadura (1.220,87). Madrid se situa pràcticament en la mitjana estatal, amb 1.495,83.L'informe també destaca que els ciutadans de l'estat tenen preferència per menjars senzills i pel plat únic, amb l'amanida verda, la pizza i l'amanida de tomàquet com a plats més consumits.

Informe de Consum 2018 by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor