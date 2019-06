Els 10 plats que més es mengen a l'Estat

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha fet públic l' Informe de Consum 2018 , que recull les dinàmiques alimentàries dels ciutadans d'arreu de l'Estat. Un dels punts de l'escrit, que es pot consultar complet al final d'aquesta notícia, és el rànquing de plats i aliments més consumits en el darrer any. La primera posició l'ocupa l'amanida verda, que perd força respecte el curs anterior, seguida per la pizza. Tanca el podi de plats més consumits l'amanida de tomàquet, un dels àpats que més creix.La resta de TOP-10 queda repartit, per ordre decreixent, de la següent manera: pit de pollastre, llenties, sopa de pasta, macarrons, lluç, truita de patates i els ous ferrats o estrellats.

Informe de Consum 2018

