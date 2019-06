Cuina senzilla, amb plats únics i molta amanida: així es menja a l'Estat

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha fet públic l' Informe de Consum 2018 , que recull les dinàmiques alimentàries dels ciutadans d'arreu de l'Estat. Un dels punts de l'escrit, que es pot consultar complet al final d'aquesta notícia, és el rànquing de plats i aliments més consumits en el darrer any. La primera posició l'ocupa l'amanida verda, que perd força respecte el curs anterior, seguida per la pizza. Tanca el podi de plats més consumits l'amanida de tomàquet, un dels àpats que més creix.La resta de TOP-10 queda repartit, per ordre decreixent, de la següent manera: pit de pollastre, llenties, sopa de pasta, macarrons, lluç, truita de patates i els ous ferrats o estrellats.Pel que fa a la manera de cuinar, segons destaca l'informe, estan creixent de forma sostinguda les tècniques més senzilles, però també les més saludables: planxa, bullir i guisar. També creix, fins a situar-se en la segona opció més utilitzada, consumir els aliments freds o sense cuinar. Fregits i arrebossats són cada vegada menys freqüents, tot i que les tècniques de preparació que més han caigut en els últims 12 mesos són el microones i el forn.Una de les conclusions de l'informe és que cada vegada apostem més per simplificar el nostre menú. Any rere any disminueix la pràctica de fer dos plats -primer i segon- més postres i, per contra, creixen els dinars i sopars amb plat únic, o un sol plat acompanyat només de postres o cafè. És destacable l'increment, de gairebé un 7% respecte el 2017, de la presència sobre la taula de plats per compartir, com amanides o embotits, utilitzats com a complement.

Informe de Consum 2018 by naciodigital on Scribd

