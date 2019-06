Vall d'Hebron obre la primera unitat de l'Estat per a noves teràpies cel·lulars contra el càncer

Compta amb 12 habitacions amb la tecnologia de monitoratge dels pacients més avançada i amb una pressió de l'aire positiva per evitar infeccions. La creació d'aquesta àrea ha suposat la incorporació d'una trentena d'infermeres per poder donar resposta assistencial, ja que té les condicions d'una semi-unitat de cures intensives. Els pacients han d'estar sota vigilància durant dues setmanes, ja que la teràpia CAR-T pot tenir algunes complicacions i efectes secundaris que requereixen atenció urgent. "La nova unitat és un espai idoni per a tractaments que impliquen l'atenció de molts professionals", afirma el cap del Servei d'Hematologia, el doctor Francesc Bosch.Vall d'Hebron és un dels deu centres acreditats pel Ministeri de Sanitat per a l'administració de la teràpia CAR-T i l'únic que pot tractar amb aquesta immunoteràpia infants i adults. A Catalunya, hi ha, a més de Vall d'Hebron, el Clínic i Sant Pau i, per a teràpies pediàtriques, també Sant Joan de Déu.La teràpia CAR-T consisteix a extraure del pacient un tipus de cèl·lules de defensa presents a la sang, els limfòcits T, mitjançant un procés anomenat limfoafèresi. Les cèl·lules són tractades genèticament al laboratori per introduir-hi el receptor d'antígen quimèric T, un receptor que està dissenyat per dirigir-se únicament a les cèl·lules tumorals. Aquests limfòcits T modificats s'administren al pacient. "El que fem és agafar cèl·lules del sistema immunitari del pacient per enfortir-les i dirigir-les selectivament contra els tumors. És un fàrmac viu", resumeix el doctor Bosch.Fins ara s'han tractat una vuitantena de pacients amb teràpies CAR-T a l'estat espanyol i es calcula que unes 400 persones seran candidates a rebre aquesta teràpia en els propers mesos, assenyala el doctor Bosch. Els tractaments s'han aplicat en assajos clínics i el Sistema Nacional de Salut els ha començat a finançar.Vall d'Hebron ha tractat una vintena de pacients amb CAR-T, la meitat dels quals en els darrers quatre mesos, apunta el coordinador de Teràpies Avançades en Hematologia de Vall d'Hebron, el doctor Pere Barba. "Ara els pacients es tracten en les unitats ja existents, que es troben a ple rendiment. Un dels punts forts de la nova unitat és que ofereix la infraestructura per atendre més pacients", afegeix el doctor Barba.La teràpia CAR-T s'aplica en pacients amb càncers hematològics, com són la leucèmia limfoblàstica aguda i els limfomes més agressius. La indicació de la teràpia, de moment, és per a pacients que no responen als tractaments i han patit recaigudes i que fins ara no tenien alternatives terapèutiques. "La teràpia CAR-T és molt activa i ofereix resposta en el 80% dels pacients amb leucèmia i el 40% dels pacients amb limfoma", destaca el cap del Servei d'Hematologia.En el futur, CAR-T es podria administrar en fases no tan avançades de la malaltia, tot i que encara calen assajos clínics per determinar si avançar aquesta teràpia ofereix avantatges respecte als tractaments convencionals. Un altre repte de futur que planteja la teràpia CAR-T és si es pot aplicar per tractar tumors sòlidsLa nova unitat ha comptat amb el suport de la Fundació Vila Casas, que ha fet una donació de més d'1 milió d'euros. Aquest import representa aproximadament la meitat de la inversió per crear la unitat.Una pacient de Vall d'Hebron, Maria, ha visitat la unitat en la inauguració, aquest dimarts. Li van diagnosticar un limfoma de cèl·lules grans fa tres anys i, després de sotmetre's a tractament de quimioteràpia, va recaure en la malaltia. Aquest mes, li han administrat la teràpia CAR-T i va rebre l'alta de l'hospital la setmana passada. Ara, els especialistes li faran el seguiment per determinar si la malaltia remet amb la nova teràpia.