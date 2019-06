ANC i Òmnium criden a manifestar-se a Lledoners per l'arribada dels presos polítics

La imminent tornada dels presos polítics varons a la presó de Lledoners, que es preveu per a aquest dimecres, ha fet que l'ANC i Òmnium hagin promogut dues convocatòries per aquest dimarts i dimecres, totes dues a les 8 del vespre, al centre penitenciari del Bages.Aquest dimarts es fa una crida per engalanar l'entorn del centre penitenciari amb llaços grocs i altres llegendes. El punt de trobada és la rotonda d'accés a la presó a les 8 del vespre.L'endemà dimacres, amb els presos polítics previsiblement al centre penitenciari, la convocatòria es fa al camp de Lledoners, darrere de la presó, també a les 8 del vespre, per desitjar-los "bona nit" en el seu retorn a Catalunya, acompanyant Joan BonaNit.Els organitzadors recorden l'important risc d'incendis que es viurà al camp i demanen que la gent no aparqui els automòbils a la carretera.

