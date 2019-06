Berga esgota les 15.000 aigües gratuïtes i les existències de les barres sense alcohol de la Patum

Passada de dimecres de Patum. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Patum completa de Dijous de Corpus. Foto: Adrià Costa

Berga ha esgotat les 15.000 aigües que regalava per Patum per combatre els consums abusius d'alcohol, així com les existències de les barres sense alcohol , una de les novetats de la festa d'enguany. "Només a les barres del concert de dissabte al vespre es van repartir gairebé 3.000 ampolles d'aigua", segons ha explicat l'alcaldessa Montse Venturós en la roda de premsa de valoració de la Patum 2019.La valoració que fa l'Ajuntament de Berga de la campanya Patumaigua és positiva, ja que ha tingut molt bona acollida entre els patumaires. Les ampolles d'aigua van distribuir-se al Punt Lila, a la barra sense alcohol i a les barres del concert de dissabte. També entre les comparses de Patum i als usuaris dels autobusos procedents de diferents punts de la comarca. Diumenge ja no es van repartir aigües gratuïtes perquè s'havien esgotat. Les ampolles es podien reomplir en un dispensador ubicat a la plaça Viladomat.El tres dies que les barres sense alcohol han estat operatives "es van realitzar 500 còctels i 410 biquinis", ha afegit Venturós. En aquest sentit, còctels i biquinis costaven només un euro a l'usuari perquè estaven subvencionats pel consistori i el Consell Comarcal del Berguedà. L'objectiu de cara l'any vinent serà ampliar el servei de barres sense alcohol a diumenge. Segons Venturós, la petició per ampliar el servei s'ha rebut des dels mateixos usuaris i diferents espais d'entitats. L'any 2018 aquestes barres van funcionar dijous i dissabte, i aquest 2019 ja han funcionat un dia més: dimecres i dijous a la plaça Viladomat i dissabte a la zona del concert.L'alcaldessa també ha valorat molt positivament la tasca de conscienciació feta pels educadors de carrer. Per una banda, les tècniques de Som Nit de prevenció i reducció del consum de drogues van ser a la ciutat divendres i dijous. De l'altra banda, els educadors de carrer d'Energy Control van ser-hi divendres, dissabte i diumenge. "Aquestes persones es dediquen a fer una conscienciació sobre tot allò que fa referència a anàlisis d'estupefaents, de drogues, entre altres", ha recordat Venturós. En el punt on eren "hi havia un alcoholímetre" del qual l'Ajuntament de Berga també es plantejarà ampliar més hores en la Patum de 2020. "Hem rebut peticions en aquest sentit, perquè la Patum s'allarga fins a la matinada i hi ha gent que marxa més tard", ha dit Venturós. La campanya "Vull la Nit!" per prevenir conductes masclistes s'ha ampliat amb un total de 19 hores més de servei que l'anterior edició de la Patum. En total, el Punt Lila ha estat obert més de 54 hores per atendre consultes o denúncies per agressions sexistes. Això ha estat així, a partir del punt estàtic ubicat a la plaça Viladomat, que ha rebut 1.086 consultes; i del servei itinerant, amb 150 consultes. És a dir, un total de 1.236 consultes i demandes d'informació.En la Patum de 2018 n'hi va haver 1.219. En aquest sentit, Montse Venturós considera que, com que "si van ser 1.219 consultes" amb menys hores de servei, "hi ha hagut en aquest sentit menys demanda d'accions de sensibilització".El Punt Lila ha repartit, a més a més, 200 preservatius gratuïts, que van quedar exhaurits. "També se'n repartien des del Servei d'Energy Control", ha puntualitzat Venturós. Aquests darrers també s'han esgotat.Així mateix, es van exhaurir els taps per les orelles que es repartien per assistir a la plaça o als concerts, i les 10.000 enganxines de la campanya "Vull la nit!". A més, s'han venut les 190 samarretes d'aquesta campanya de sensibilització contra els comportaments masclistes. "Fem una molt bona valoració d'aquest Punt Lila i de tota la campanya que s'ha fet en tota aquesta qüestió", ha ressaltat Venturós. La llargada del passacarrers de dimecres, de gairebé 9 hores, també ha estat objecte de valoració aquest dimarts. "Vam poder veure que es va allargar moltíssim, va ser molt llarg, certament el recorregut era una mica conflictiu, perquè hi havia espais en els quals es repetia de pujada i de baixada", ha explicat Venturós. "A causa d'això i al fet que els geganters porten el gruix important de les persones del passacarrers, perquè també els acompanyen els músics a qui costa més avançar, es va acordar que dissabte es faria un replegament de les comparses cada quatre salts, quelcom que efectivament va alleugerir el passacarrers de dissabte", ha assenyalat Montse Venturós. La passada de dissabte és sempre més curta però pateix més aglomeracions pel major nombre de persones que hi participen.L'alcaldessa també ha destacat que enguany, per bé que l'itinerari estava marcat amb anterioritat, no van poder-se definir els llocs concrets dels salts de dimecres fins que no van conèixer-se els nous regidors que formen part del nou plenari. De les 368 places que el consistori va facilitar per poder gaudir dels salts de Patum des de l'empostissat que s'instal·la al balcó de l'ajuntament, enguany hi ha hagut una major requesta per ser al balcó del consistori en les sortides i arribades de les passades de dimecres i dissabte, un increment que Montse Venturós atribueix en un major coneixement d'aquesta possibilitat per part del públic.Pel que fa als tercers i quarts salts de dijous i divendres, de les 100 places que s'havien sortejat el passat 31 de maig (50 places dobles), hi ha hagut "un total de 85 persones que han accedit al balcó", i en la Patum Infantil de les 18 places (9 places dobles), "hi han accedit unes 11 persones", segons Venturós. Pel que fa al sorteig del salt de plens, dels 48 salts que van sortejar-se, s'havien presentat 73 instàncies vàlides i 15 van quedar descartades perquè no complien les bases.Montse Venturós ha fet una valoració positiva de les activitats paral·leles a la Patum, que cada any van en augment. "L'oferta d'activitats i espectacles musicals per diferents franges d'edats s'ha incrementat", ha valorat. L'amenaça de pluja de divendres va obligar a traslladar l'espectacle infantil que s'havia de fer a la plaça Viladomat a l'Hotel d'Entitats, un canvi d'ubicació que va fer que hi hagués menys públic; i l'espectacle del Quico, el Célio i el Noi i el Mut de Ferreries també va reubicar-se al Teatre Municipal de Berga.El ball popular de Dolfi i el Fermí es va poder desenvolupar a la plaça Viladomat, un cop que es va comprovar que a la tarda no plouria més, "amb una valoració molt positiva de les persones que hi van participar, i amb una consolidació d'aquesta activitat que obre la porta a obrir la Patum a altres àmbits que no són la plaça pròpiament dita", ha manifestat Venturós. L'alcaldessa també ha destacat l'elevada afluència de persones al concert de dissabte amb una distribució dels caps de cartell en hores més primerenques de la nit, per tal d'aconseguir esponjar el passacarrers, quelcom que el consistori considera que es va assolir. "Els altres anys, els caps de cartell els fèiem iniciar més aviat cap a la matinada, però aquest 2019 a un quart d'11 del vespre un dels caps de cartell ja estava tocant, i moltes persones van accedir a la zona del concert a aquella hora", ha explicat Venturós.També ha rebut la plena aprovació del consistori, la revetlla paral·lela de la plaça mossèn Huch. "Va començar després del primer salt de plens, va ser molt participada", ha concretat Venturós.