La música torna a la nit inaugural del Festival Grec

Música americana per començar el viatge del Festival Grec cap a Austràlia. La música tornarà dimecres a la inauguració del festival d'estiu després d'alguns anys d'absència i ho farà de la mà del prestigiós conjunt instrumental nord-americà Kronos Quartet. El quartet de corda oferirà un repertori divers de música contemporània (Philip Glass) i altres composicions americanes de tall popular, com George Gershwin o Pete Seeger, aquest segon amb la complicitat de la veu de Maria Arnal que acompanyarà els músics en tres temes.Els altres còmplices d'aquest projecte són Alba G. Corral, que crearà en directe els visuals de l'espectacle sobre la paret del Festival Grec, i quatre quartets de l'ESMUC que actuaran als jardins del teatre abans del concert interpretant temes de la biblioteca d'aprenentatge del repertori contemporani per a quartets de cordes creada pel Kronos Qartet.Francesc Casadesús i el seu equip volien una inauguració "de valor cultural inqüestionable", que encaixés en el relat d'aquesta edició del Grec (on es proposa un viatge simbòlic des d'Amèrica fins a Oceania) i que finalment tingués una dimensió social i educativa. Així, fent prevaldre "el projecte" per sobre del "gènere", és com la música tornarà a donar la benvinguda al Festival Grec després d'uns quants anys.Malgrat que el Quartet Kronos és un referent de la música contemporània, al Festival Grec mostraran l'amplitud i versatilitat del seu repertori per oferir un concert que a parer de Casadesús és popular, "de to amable i que pot agradar a tothom". Composicions de Philip Glass i de la compositora nord-americana de música electrònica Jlin es combinaran amb arranjaments d'obres de George Wershwin, Antonio Haskell, Solomon Linda i fins i tot Pete Seeger.David Harrington, violí i cara visible del quartet, ha explicat aquest dimarts que han volgut incloure el cantautor nord-americà al seu repertori, donada la celebració dels 100 anys del seu naixement i també per la seva connexió amb l'Espanya republicana. Per abordar les composicions de Seeger, el Kronos Quartet va sol·licitar una veu femenina i així és com ha treballat amb Maria Arnal, que els acompanyarà al concert.L'altra artista còmplice del quartet de corda és la madrilenya establerta al Poble Sec, Alba G. Corral. Ella serà l'encarregada de posar imatge a la música amb les seves projeccions audiovisuals que il·luminaran la gran paret vertical del Teatre Grec. Corral combinarà imatges i traços abstractes generats en directe amb alguna excepció figurativa (fotogràfica) en un parell de peces, ha avançat aquest dimarts.La pota social i educativa del concert inaugural d'aquesta edició té a veure amb la col·laboració que s'ha establert entre el Kronos Quartet i l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Com a part del programa inaugural, al capvespre quatre quartets de l'escola interpretaran als Jardins del Grec una sèrie de peces incloses a la biblioteca d'aprenentatge gratuïta creada pel Kronos Quartet basada en el repertori contemporani, 'Fifty for the future'.El Quartet Atenea, Quartet Vivancos, Nina Quartet i Airu Saxophone Quartet són els conjunts que participen en la iniciativa, i que a més, aquest dimarts han tingut ocasió de rebre classe respectivament amb els quatre integrants de Kronos Quartet a la seu de l'ESMUC.A banda dels concerts que oferiran separadament en diversos racons dels Jardins del Grec, tots menys el quartet de vent també acompanyaran els nord-americans a l'escenari del Grec durant el seu concert, concretament per interpretar una peça de Philip Glass.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor