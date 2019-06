Recomanacions per reduir la contaminació



- Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.



- Utilitzar el transport públic.



- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).



- Utilitzar el cotxe compartit.



- Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).



- En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.



- Optimitzar la climatització de les llars.



El Govern ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tot Catalunya per una intrusió de pols africana que afecta el país des del dia 24 de juny, i per la previsió dels models de dispersió de contaminants per a avui dimarts.L’avís preventiu és la fase prèvia a un possible episodi ambiental de contaminació, sense que aquest s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental.Ahir dilluns es van produir cinc superacions del valor límit diari –50 micrograms per metre cúbic– per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en cinc punts de mesurament Barcelona (Eixample i Poblenou), Sant Vicenç dels Horts, Sant Adrià del Besòs i l’Hospitalet de Llobregat, i no es descarta que avui se’n donin de noves.La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules –que no comporta restriccions de vehicles–, o bé desactivar l’avís preventiu. L’estat de l’avís s’actualitza constantment al web airenet.gencat.cat.

