El PP es compromet ara a donar regidories a Vox després que el partit ultra hagi fet públic l'acord

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha assegurat aquest dimarts que la seva formació “complirà” l’acord signat amb Vox que atorga a la formació de Santiago Abascal regidories de govern als ajuntaments on hagin sumat amb Cs per desbancar l’esquerra, com per exemple a Madrid.És la resposta dels populars a la roda de premsa que ha ofert aquest dimarts el portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, on ha fet públic el document signat entre els dos partits i ha anunciat que la seva formació estarà a l’oposició davant l’”incompliment” de l’acord.García Egea s’ha excusat en el fet que cal tancar primer els aspectes “programàtics” abans de començar a parlar del repartiment d’ajuntaments com els de Madrid, on per ara regeix l’acord signat entre PP i Cs. Precisament Ciutadans s’oposa a que Vox formi part dels consistoris i aspira a repetir acords com el d’Andalusia, on malgrat donar suport a l’executiu Vox ha quedat fora de la composició del govern.El document que ha distribuït Vox és l’acord signat pel secretari general del PP, Teodoro García Egea, i el secretari d’Organització de Vox, Javier Ortega Smith. Estableix que Vox donarà suport a la investidura d’alcaldes per a la “conformació de governs de coalició” allà on “l’aliança PP-Cs-Vox pugui impedir in govern d’esquerres”.El mateix document estableix que un cop constituïts aquests governs “de coalició” i en un termini màxim de 20 dies naturals des de la data de la investidura “es nomenarà a les persones indicades per Vox a cada ajuntament a diferents regidories de govern i responsabilitats directives en ens municipals” en “proporció” als resultats obtinguts.

