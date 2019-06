Torra viatjarà a Estrasburg com a gest de suport a Puigdemont i Junqueras

▶️ #Portaveu @meritxellbudo: “És inaudit que setmanes després d’acabar el judici no se’ls hagi traslladat, igual que és inàudit que es triguin dos dies i dos nits per fer-ho!” pic.twitter.com/NgMRUhkKBG — Govern. Generalitat (@govern) 25 de juny de 2019

"Estem en situació d'emergència", assegura Budó en referència als preus del lloguer; el Govern espera aprovar el decret de regulació al Parlament

"La fase de restitució queda completada i iniciem una nova fase d'expansió", assenyala Bosch, que considera una "obligació" que "tot el món" es pugui "interessar per Catalunya"

El #Govern presenta el Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la UE 2019-2022 que identifica i defineix les prioritats i els objectius que marcaran l'actuació envers la Unió Europea i les relacions exteriors del Govern els propers 4 anys

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà el 2 de juliol a Estrasburg com a gest de suport a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras, que han estat vetats com a eurodiputats. Dimarts vinent és la constitució de l'Eurocambra -encara amb la incògnita de si els tres dirgents independentistes tindran lloc a la institució després del veto de la Junta Electoral Central (JEC) i del Tribunal Suprem- i Torra vol ser-hi per denunciar la situació. La seva presència l'ha anunciat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ha avançat que hi haurà més membres del Govern a la ciutat francesa.Budó no ha concretat si Torra participarà en la manifestació convocada pel Consell per la República, entitats i partits, però sí que ha concretat que el viatge del president i de més membres de l'executiu obligarà a canviar l'agenda del Govern, que se celebrarà dimecres, 3 de juliol, a Manresa. Encara és una incògnita si Puigdemont i Comín aniran a Estrasburg malgrat no disposar de l'acta, a l'espera que prosperin -o no- els recursos interposats a la justícia europea per part de les seves defenses.El trasllat dels presos i preses polítiques de Soto del Real i Alcalá Meco a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses va arrencar ahir i es tancarà demà dimecres . Un total de dos dies i dues nits que suposen una durada "inaudita", segons ha denunciat Budó. Segons Budó, el trasllat s'ha convertit en un "càstig addicional i inecessari" , perquè aquests moviments es poden fer de manera "més ràpida".Ha posat com a exemple, en aquest sentit, el trasllat de Quim Forn a Barcelona per prendre possessió com a regidor de l'Ajuntament de la ciutat. En aquell cas, va sortir del consistori un dissabte a la tarda i el mateix dia va arribar de nou a Soto del Real, on va ser traslladat per carretera. Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Jordi Turull aniran a Lledoners, mentre que Carme Forcadell tornarà a Mas d'Enric i Dolors Bassa, a Puig de les Basses, prop de Figueres.El Govern manté el decret llei que regula els preus del lloguer malgrat no tenir els suports garantits, segons ha detallat la consellera de la Presidència. Budó ha indicat que hi haurà negociacions fins a última hora al Parlament per tal que el text, aprovat durant la campanya electoral i que va provocar tensions internes entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, pugui rebre la llum verda de la cambra catalana.L'encarregada de liderar les negociacions és la consellera de Justícia, Ester Capella, que va ser l'encarregada de tirar endavant el text. "Estem en situació d'emergència", ha apuntat Budó, que ha demanat el suport dels grups per tal que el decret llei s'aprovi i després, en el tràmit d'esmenes, es pugui anar modificant. Qui ja ha deixat clar que no farà costat al text és la CUP, que ha anunciat que hi votarà en contra.El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha anunciat aquest dimarts la creació de tres noves delegacions de la Generalitat . Estaran situades a l'Argentina, Mèxic i Tunísia, segons ha anunciat en la roda de premsa posterior al consell executiu. Se sumaran les ja existents a Europa i als Estats Units, i s'emmarquen en l'estratègia de disposar de representació als cinc continents , segons consta en els plans de la conselleria.La delegació de l'Argentina promourà i coordinarà les relacions bilaterals amb aquest país i també amb el Paraguai, l'Uruguai i Xile, i facilitarà les funcions de prospecció de la Generalitat amb Bolívia, el Brasil, Colòmbia, l'Equador, Guyana, el Perú, Surinam i Veneçuela. Pel que fa a la de Tunísia, l'objectiu és bastir ponts amb Algèria, el Marroc, Mauritània i Líbia. La delegació de Mèxic establirà relacions amb Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hodures, Nicaragua i Panamà, a banda del Carib.Bosch va ser a Mèxic la setmana passada, on es va reunir amb autoritats locals i estatals a l'espera de crear la delegació i poder triar -a través de concurs públic- qui s'encarregarà de liderar la nova plaça. La delegació mexicana tindrà l'oficina a Ciutat de Mèxic, mentre que la de l'Argentina se situarà a Buenos Aires i la de Tunísia, a Tunis. En les properes setmanes es posarà en marxa el procediment per triar delegats."La fase de restitució queda completada i iniciem una nova fase d'expansió", ha assenyalat Bosch, que ha considerat una "obligació" que "tot el món" es pugui "interessar per Catalunya". Les tres noves delegacions permetran fer "projecció" en totes les regions que hi ha al voltant dels països on estan situades. "Comencem el desplegament perquè el nostre país tingui tot allò que tenen els altres països. Si no ho féssim, no estaríem fent la nostra feina", ha ressaltat el conseller.La decisió de crear les tres noves delegacions s'ha pres el mateix dia que s'ha aprovat el pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (2019-2022). Aquesta iniciativa té un objectiu: "Fer de Catalunya un actor conegut i reconegut al món, amb més presència i incidència econòmica, social i cultural, i que es refermi com un referent de democràcia, pau i solidaritat", sosté la documentació.Segons Bosch, el pla va a continuació del que es va desplegar en els últims anys i que ha acabat amb un "balanç positiu" del 80%. L'estratègia és interdepartamental i té quatre eixos: presència al món, excel·lència, influència i compromís de "beneficiar els ciutadans" a través de l'acció internacional. Hi ha 127 actuacions concretes previstes en el pla per fer de Catalunya "un actor conegut i reconegut"."Som un país que vol promoure els seus valors", ha apuntat Bosch, que ha apuntat la necessitat de "reforçar" la relació amb els organismes internacionals i, molt especialment, els de la Unió Europea. També existeix el compromís amb els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

