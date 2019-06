Vox trenca amb el PP i fa públic l'acord confidencial que tenien signat

L'acord PP-Vox Foto: Europa Press

Vox ha decidit trencar aquest dimarts les negociacions amb la candidata del PP a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una compareixença davant la premsa, el portaveu parlamentari de la formació ultra, Iván Espinosa de los Monteros, ha mostrat el seu malestar davant l'"incompliment" dels acords per part de PP i Cs per tal d'apartar les esquerres dels ajuntaments. "El PP va signar un pacte amb Ciutadans sabent que era incompatible amb l'acord signat amb Vox", ha lamentat Espinosa de los Monteros.El portaveu ha insistit que el seu acord deixava "absolutament clar" que la prioritat era formar governs de coalició entre PP, Ciutadans i Vox en aquells ajuntaments on es poguessin apartar les esquerres de l'alcaldia. Així consta, de fet, en el document confidencial que Vox ha fet públic aquest matí.Signat pel secretari general de Vox, Javier Ortega-Smith, i el secretari general del PP, Teodoro García Egea, deixa clar que els ultres es comprometen a donar suport a PP i Ciutadans en aquells ajuntaments on aquesta coalició pugui impedir un govern d'esquerres.Un cop escollits aquests "governs de coalició PP-Cs-Vox", el pacte estableix que es nomenaran persones de Vox per a regidories i càrrecs de responsabilitat directiva en els governs municipals. El nombre de càrrecs i el pressupost tindran relació, segons el document, amb els resultats electorals que hagi obtingut Vox a cada població.El tercer punt de l'acord estableix que les parts mantindran "discreció" en relació a aquest document.

