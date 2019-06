De centre dreta i més liberal que democristiana: així serà la nova Lliga

La Lliga Democràtica, el nou partit "catalanista no independentista" , ja té els seus estatuts embastats. Segons ha pogut saber, els seus promotors volen situar la formació en una posició de centredreta. Malgrat que volen recuperar un votant "orfe" de l'antiga CiU, han renunciat a ocupar un gran espai que vagi del centre esquerra a la dreta moderada, com havia fet la coalició liderada per Jordi Pujol. La nova Lliga, en canvi, se situarà en un centre dreta més liberal que democristià, tot i que en el seu ideari hi haurà elements assumibles pel pensament de la democràcia cristiana.El programa de Lliga Democràtica tindrà tres grans eixos: política social (amb una defensa de la igualtat i els drets socials), econòmica (amb el suport a l'emprenedoria i el creixement) i mediambiental. Aquest aspecte serà essencial. En paraules d'un dels seus promotors, "el combat contra el canvi climàtic serà un punt nuclear del nostre programa per la seva importància i perquè és un tema que no entén de fronteres".El grup d'impulsors del nou projecte polític encara està treballant en els darrers detalls del programa. Però tenen molt clar el nom de Lliga Democràtica. I no només per les reminiscències històriques del vell partit de Cambó i Prat de la Riba, sinó també pel ressò del nom amb les lligues de defensa dels drets humans, aspecte en què també volen incidir com a formació de matriu liberal.Fa mesos que una vintena de personalitats es reuneixen periòdicament per donar forma a la nova formació política. La regidora Eva Parera, exdirigent d'UDC i d'Units per Avançar, i ara al costat de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona, n'és una de les seves impulsores . És imminent el registre oficial del nou partit i l'aparició d'un manifest impulsat pels fundadors que expliqui la seva raó de ser.Un objectiu organitzatiu és tenir enllestit el projecte pel cas que es produïssin eleccions anticipades al Parlament de Catalunya. Els promotors de la Lliga Democràtica asseguren que Manuel Valls veu amb simpatia la seva operació, però que el líder de Barcelona pel Canvi no en formarà part.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor