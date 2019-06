Els tres guàrdies civils investigats per l'1-O a Fonollosa declaren aquest dimecres

Aquest dimecres a 2/3 d'11 del matí està prevista la declaració al jutjat d'instrucció número 2 de Manresa dels tres guàrdies civils investigats per emmanillar sense motiu una de les persones concentrades durant el referèndum de l'1-O a Fonollosa. Tots tres agents estan acusats de detenció il·legal.Els agents declararan com a investigats després que l' Audiència Provincial de Barcelona fes cas dels recursos presentats per l'acusació particular i la fiscalia de Manresa i obligués la titular del jutjat manresà a modificar la seva primera decisió , que els exonerava de qualsevol responsabilitat. Tot i així, la magistrada Martínez Peralta ha endarrerit dues vegades aquesta declaració en els darrers mesos.Un dels agents, el que va emmanillar físicament el concentrat, ha estat expedientat per la Guàrdia Civil

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor