Joan Talarn es perfila com a president de la Diputació de Lleida. L'alcalde de Bellvís té tots els números per prendre el comandament de l'organisme provincial després que la seva "candidatura" hagi anat guanyant adeptes entre els militants d'ERC en els darrers dies.Talarn sempre ha estat ben vist a nivell intern pel seu grau de coneixement de la Diputació (ha estat diputat durant aquesta legislatura) i per la seva capacitat de generar consensos, dos punts a favor que el destaquen per davant d'Estefania Rufach, l'altra opció que s'havia estat contemplant en les darreres setmanes. L'alcadessa d'Os de Balaguer també està ben considerada i és possible que acabi ocupant alguna àrea de govern dins el nou organigrama de la Diputació, però el seu poc coneixement de la casa provincial han desinflat les seves possibilitats per acabar ocupant la cadira de la presidència.De fet, Talarn ja està negociant el que seria el seu govern a la Diputació de Lleida amb representants de JxCat. Segons ha sabut aquest diari, el de Bellvís i el president d'ERC a Lleida, Carles Comes, ja s'han reunit amb Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera i representant de la formació de Puigdemont, per tal de començar a explorar una entesa que, de moment, sembla ben encaminada.Els dos partits han plantejat un escenari de govern amb un 60% de càrrecs republicans i un 40% de diputats demòcrates. L'equilibri de forces ve donat pels resultats d'unes urnes municipals que a ERC li van otorgar 11 diputats i a JxCat, 9.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor