Alerta per risc d'incendi davant l'onada de calor

La Plana de Lleida i el Solsonès presenten a hores d'ara un elevat risc d'incendi. En els propers dies, el perill és previst que es traslladi a altres punts de la Catalunya Central, especialment a les comarques de l'Anoia, el Bages i el sud del Berguedà. Davant d'aquest fet, després de la primera reunió setmanal de coordinació operativa de la Campanya Forestal a la Catalunya Central, el sotsinspector del cos de Bombers, Joan Reyes, ha reconegut la "preocupació"."Venim de petits incendis, però ahir ja van començar a créixer fins a afectar a les 20 hectàrees, amb el risc d'arribar a les mil potencials a finals de setmana", ha dit. I ha alertat de que les condicions de l'entorn "són molt pitjors que l'any passat" després d'un any poc plujós, amb la "vegetació estressada" i on "l'onada sud generarà encara més estrès a la massa forestal".Les altes temperatures d'aquest pont de Sant Joan semblaran una broma comparades amb les que arriben: màximes de més de 35ºC en diversos punts de l'interior del país, i de més de 40ºC en bona part de la demarcació de Lleida. Es preveu que la onada de calor arribi dijous, i que es mantingui fins al diumenge. Aquí teniu uns quants consells per fer-hi front. En el cas del Segrià, la previsió és que aquests màxims de més de 40ºC s'allarguin fins a quatre dies, cosa que no ha ocorregut mai des que hi ha dades registrades. El Meteocat ja ha activat un avís per calor, des de dimarts, en diverses comarques lleidatanes: Segrià, Pla d'Urgell ,Noguera, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Val d'Aran.A la costa, les temperatures seran menys extremes, per l'efecte moderador de la massa marina. Però la proximitat del mar hi jugarà una altra mala passada: les mínimes nocturnes seran força elevades, de més de 25ºC de matinada a Barcelona i els seus voltants.

