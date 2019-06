El Suprem consultarà amb la justícia europea la immunitat de Junqueras

El Tribunal Suprem ha activat el tràmit per plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), amb seu a Luxemburg, sobre l'abast de la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. Així mateix, deixa en suspens la resolució del recurs de súplica que el líder d'ERC en presó preventiva va plantejar, contra la interlocutòria del 14 de juny que denegava el permís extraordinari que li hagués permès sortir de la presó i acudir a la Junta Electoral Central per jurar o prometre el seu càrrec com a parlamentari a l'Eurocambra.Per contra del que sol·licitava la Fiscalia, que s'oposava a que l'organisme plantegés aquesta qüestió prejudicial, el Suprem ja ha habilitat un termini de tres dies perquè les parts es tornin a pronunciar sobre aquest tema. El ministeri fiscal, però, va deixar clar fa uns dies que "els privilegis i immunitats" dels eurodiputats són aplicables "un cop s'adquireix la plena condició de membre del Parlament Europeu" -això seria en el ple del 2 de juliol- i quan es troba el Parlament en període de sessions. Per tant, prèviament aquesta immunitat no seria vigent.La resolució de l'alt tribunal espanyol arriba després que Junqueras presentés un recurs de súplica, a l'entendre que la decisió que va prendre el mateix tribunal de prohibir-li la sortida de la presó de Soto del Real no era encertada ni ajustada a dret. Junqueras demanava al Suprem que suspengués la prohibició d'anar al Congrés a recollir la seva acta d'eurodiputat de forma cautelar i elevés "urgentment" una consulta al TJUE perquè es pronunciï sobre el cas.

El Suprem pregunta al Tribunal de Luxemburg sobre la immunitat de Junqueras by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor