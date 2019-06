Deures sí, però no massa: les recomanacions de la Generalitat per al proper curs

El departament d'Educació recomana que els deures no siguin excessius, que no incloguin tasques repetitives i que no substitueixin allò que els mestres tenen en el seu programa però que no tenen temps de tractar a classe.Aquesta és una de les orientacions dels documents per a l'organització i la gestió de centres per al curs 2019-2020 , que constata que els deures han de contribuir al desenvolupament de l'autonomia personal pel que fa referència a la gestió del temps, l'autoregulació i la presa de decisions. A més, els centres de titularitat pública hauran de publicar en la seva pàgina web les aportacions voluntàries de les famílies a partir del curs que ve, quantitats acordades pel consell escolar per a material escolar i activitats complementàries, com ara excursions o sortides escolars.Els documents inclouen altres novetats. El proper curs es posarà en marxa un pla per impulsar la competència oral dels alumnes en totes les llengües curriculars a l'ESO, a infantil i a primària.D'altra banda, es crea la doble titulació de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny i el d'esports, que es cursarà en tres anys i permetrà obtenir els dos títols. També s'incorpora el nou títol de cicle formatiu de grua superior en Tècniques de Direcció Coral.A més, s'oferiran eines per a la prevenció de la violència masclista i es treballarà per avançar en la promoció de la igualtat de gènere a primària i secundària.Pel que fa al personal docent, els documents concreten quines són les tasques dels professors de suport intensiu a l'audició i llenguatge per a l'alumnat.

